Güney Kore'den Herkese Örnek Olacak Düzenleme: İnternet Paketi Bitse Bile "WhatsApp Kullanabilecek Kadar" İnternet Sınırsız Olacak

Güney Kore, mobil internet kullanıcılarını sevindiren yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe aldı. Artık mobil internet kotası dolsa bile internet tamamen kesilmeyecek, tüm kullanıcılara 400 Kbps hızında sınırsız erişim sunulacak. Karar, milyonlarca aboneyi doğrudan etkiliyor.

Mobil internet kullanırken en sinir bozucu anlardan biri hiç şüphesiz kotanın bitmesi. Güney Kore ise bu durumu kökten değiştirecek bir karara imza attı. Yeni düzenlemeyle birlikte kullanıcılar, veri paketleri tükense bile tamamen internetsiz kalmayacak.

Üstelik bu karar öyle küçük bir kitleyi değil, milyonlarca kişiyi kapsıyor. Yani ülkede mobil internet deneyimi baştan aşağı değişmek üzere diyebiliriz.

Kota bitiyor ama internet devam ediyor: İşte yeni sistem

Yeni sisteme göre 7 milyondan fazla kullanıcı, paketleri bittikten sonra 400 Kbps hızında sınırsız internet kullanmaya devam edebilecek. Bu hızla video izlemek tabii ki pek mümkün değil ama WhatsApp, navigasyon uygulamaları ve temel internet kullanımı yapılabilecek. Yani evet, Instagram'da Reels kaydıramayacaklar ancak çevrimiçi hizmetlere bağlı ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.

Kararın en önemli tarafı ise ülkenin en büyük üç operatörü olan SK Telecom, KT ve LG Uplus tarafından da kabul edilmiş olması. Yani uygulama geniş çapta hayata geçirilecek.

Bu kararın arkasında sürpriz bir sebep var

İşin ilginç kısmı şu: Bu karar sadece kullanıcıları mutlu etmek için alınmış değil. Son dönemde operatörlerin yaşadığı büyük güvenlik skandalları bu süreci hızlandırmış gibi görünüyor. Veri sızıntıları, güvenlik açıkları ve hatta kötü amaçlı yazılım iddiaları derken kullanıcı güveni ciddi şekilde sarsıldı. Hükûmet de operatörlerden artık söz değil, somut adım atmalarını istedi.

Güney Kore’nin bu hamlesi aslında daha büyük bir planın parçası. Hükûmet, özellikle yapay zekâ çağında internetin herkes için erişilebilir olması gerektiğini düşünüyor. Bu yüzden operatörlerden sadece veri merkezlerine değil, doğrudan ağ altyapısına yatırım yapmaları da isteniyor. Kısacası internet artık bir ayrıcalık değil, temel bir ihtiyaç olarak görülüyor.