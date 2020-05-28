Canon'nun profesyonel fotoğraf makinelerini bilgisayarlar için birer webcam'e dönüştüren uygulaması EOS Webcam Utility, artık macOS sahipleri tarafından da kullanılabiliyor.

Fotoğrafçılık sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Canon, EOS Webcam Utility ile Canon markalı fotoğraf makinelerinin bir webcam olarak kullanılabilmesine imkan sağlıyordu. Canon, yaptığı ilk açıklamalarda bu yazılımın sadece Windows işletim sisteminde kullanılabildiğini söylemişti. Şimdi ise EOS Webcam Utility, macOS işletim sistemi için de yayınlandı.

EOS Webcam Utility ile insanlar, bilgisayarlarında webcam yoksa ya da webcam istenilen kalitede değilse, profesyonel fotoğraf makinelerini webcam olarak kullanabiliyor. Windows platformunda zaten bir süredir kullanılabilen uygulama artık dizüstü ve masaüstü Mac modellerinde de kullanılabilecek.

Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, "Siz istediniz, Canon sunuyor." ibaresine yer veriliyor. Yetkililer, Apple kullanıcıları tarafından ciddi bir geri dönüş aldıklarını ve bu geri dönüşlerin sonucunda da EOS Webcam Utility'yi macOS'a getirmeye karar verdiklerini söylüyor. Program, şu an için her ne kadar beta sürümde olsa da deneyen kullanıcılar, programda daha şimdiden hiçbir sorun olmadığını ifade ediyorlar.

EOS Webcam Utility, fazlasıyla basit bir arayüze ve kullanış şekline sahip. Eğer bu yazılımı destekleyen bir Canon cihazınız varsa ve bir webcame ihtiyaç duyuyorsanız, fotoğraf makinenizin USB kablosunu kullanarak ya da cihazınızla uyumlu bir USB kablosuz temin ederek EOS Webcam Utility'yi kullanmaya başlayabilirsiniz.

EOS Webcam Utility destekli Canon fotoğraf makineleri