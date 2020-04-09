Canon, Yeni Bir Balık Gözü Lens İçin Patenti Başvurusu Yaptı

Bugün ortaya çıkan yeni bir habere göre Canon, yeni bir balık gözü lens için patent başvurusunda bulundu. Canon News isimli internet sitesinin bildirdiğine göre yeni balık gözü lens, 8 mm f/4,0 özelliklerine sahip olacak.

Japonya merkezli dev şirket Canon, fotoğrafçılık sektöründe parmakla gösterilen şirketlerden bir tanesi olarak biliniyor. Fotoğraf tutkunları tarafından daima merak ve heyecanla beklenen ürünler tasarlayan Canon, bu kez de yeni bir lens haberiyle adından söz ettiriyor. İlgililerin yakından bildiği ve takip ettiği Canon News isimli site tarafından ortaya çıkarılan yeni patent başvurusu, fotoğraf tutkunlarını sevindirecek.

Sitede yayınlanan habere göre Canon, çok yakında tam kare aynasız RF modellerinde yeni bir ürünle bekleyenlerin karşısına çıkacak. Ortaya çıkan yeni patente bakılırsa firma, 182 derecelik görüş alanına sahip 8 mm f/4,0 dairesel balık gözü lens üzerinde çalışmalar yürütüyor. Siteden alınan bilgiye göre mercek detayları; odak uzaklığı 8,05, diyafram açıklığı 4,00, görüş açısı 90,07, görüntü yüksekliği 11,40, lens uzunluğu 70,43, BF 16,93 şeklinde sıralanıyor.

Lensin fiyatı merak ediliyor:

Ortaya çıkan patentte söz edilen bir dizi özelliğe göre lens 11,5 mm’lik bir görüntü yüksekliği ve 90,96 derecelik bir yarı görüş açısı üreterek genel görüş alanını neredeyse 182 dereceye tamamlayacak. Bu da demek oluyor ki lens, başka bir deyişle kendi arkasını bile görebilecek. Haberin duyulmasının ardından merak edilen en önemli şeylerden bir tanesi de tabii ki yeni lensin fiyatı oldu. Henüz fiyat hakkında bir bilgi bulunmasa da Canon’un kısa süre önce çıkardığı 85 mm f/1,8 ve 100 mm f/2,8 lensleri gibi uygun fiyatlı bir lens tasarlaması herkesi memnun edecek gibi görünüyor.

Hem lens hem de fiyat hakkındaki bilgiler, Canon tarafından yapılacak resmi açıklama sonrası netlik kazanacak gibi görünse de çıkan bu haberlerin fotoğrafçıları şimdiden heyecanlandırdığı kesin. Konu hakkında gelecek güncellemeleri ve son haberleri takip etmeye ve sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.