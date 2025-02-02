Castrol, Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Suzuki ile madeni yağ iş birliği anlaşması yaptığını duyurdu.

Castrol, Suzuki'nin Türkiye'deki madeni yağ partneri oldu. Anlaşma kapsamında Castrol, Suzuki’nin önerdiği madeni yağ markası olarak öne çıkacak.

Madeni yağ üreticisi Castrol, Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Suzuki ile iş birliği yaptığını duyurdu. İşte detaylar!

Motor performansını desteklemeye yönelik özel formüllerle sunulacak

Castrol ve Suzuki arasındaki bu iş birliği, özellikle 4x4 araçlar ve hibrit motorlara uygun yağ çözümlerine odaklanıyor olacak. Castrol’ün Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tatlısöz, Suzuki ile yapılan anlaşmanın önemine dikkat çekerek, global deneyimlerini yerel pazarda güçlü iş birlikleriyle sürdürdüklerini belirtti. Suzuki’nin hibrit ve 4x4 modelleri için geliştirilen Castrol ürünleri, motor performansını desteklemeye yönelik özel formüllerle sunulacak.

Doğan Trend Grubu Otomotiv Markaları Genel Müdür Yardımcısı Uğur Sakarya ise Suzuki’nin Türkiye’deki servis ağında Castrol ürünlerinin kullanılacağını ifade etti. 35 yetkili servis noktasında sunulacak hizmetin müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik olduğunu vurgulayan Sakarya, Suzuki sahiplerinin bu anlaşma sayesinde araçları için önerilen madeni yağları kolayca temin edebileceğini belirtti.

Castrol, benzinli, hibrit ve elektrikli araçlar için özel olarak formüle edilmiş madeni yağ çözümleri sunuyor. Yüksek sıcaklık, hız ve basınca dayanıklılık gösteren bu yağlar, motor verimliliğini koruyarak uzun süreli kullanım sağlıyor. Suzuki’nin önerdiği madeni yağ markası olarak konumlanan Castrol, Swift Hibrit, S-Cross Hibrit ve Vitara Hibrit gibi modellerde kullanılmak üzere tercih edilecek. Suzuki’nin Swift modeli, Japonya Otomotiv Araştırmacıları ve Gazetecileri Konferansı (RJC) tarafından 2025 RJC Yılın Otomobili ödülüne layık görülmesiyle de dikkat çekmişti.