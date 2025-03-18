Caviar, yeni koleksiyonu Horizon Collection ile şehir temalı lüks akıllı telefon modellerini 24 ayar altın ve özel malzemelerle sundu.

Caviar, lüks telefon işini bir üst seviyeye taşıyan yeni serisi Horizon Collection'ı duyurdu. Bu koleksiyonda, dünyanın dört bir yanından ikonik yapılar ve şehir manzaraları özel tasarımlarla telefonlara işlenmiş. Yani, telefonunun arkasında Big Ben’den Dubai siluetine kadar dünyaca ünlü yapıları taşımak isteyenler için tam bir koleksiyonluk seri diyebiliriz.

Lüks akıllı telefon üreticisi Caviar, Horizon Collection adını verdiği yeni serisini tanıttı. İşte dünyanın dört bir yanındaki ikonik şehirlerden ilham alan bu koleksiyonun öne çıkan modelleri!

Caviar Horizon Collection neler sunuyor?

Caviar’ın yeni koleksiyonunda Londra, Dubai, Şanghay ve Cebelitarık gibi şehirlerin simgeleri yer aldı. Her modelin tasarımında, o şehrin öne çıkan mimari yapılarından esinlenildiği belirtildi. Serinin en dikkat çeken modellerinden biri ise, Big Ben’in 1:640 ölçekli minyatür kabartmasını taşıyan iPhone oldu. Bu modelin en önemli özelliğinin, üzerinde çalışan gerçek bir mekanik saat bulunması olduğu aktarıldı.

İşte koleksiyondaki telefonlar ve tasarım detayları:

Londra (iPhone 16 Pro / Pro Max): 24 ayar altından üretilmiş üç boyutlu Big Ben kabartması ile geliyor. Telefonun ortasında mekanik bir saat bulunuyor.

Cebelitarık (iPhone 16 Pro / Pro Max): Titanyum gövdede, Cebelitarık’ın ünlü maymunları, altın palmiye siluetleri ve zümrüt yeşili emaye yapraklarla süslenmiş özel bir tasarım yer alıyor.

Bahamalar (iPhone 16 Pro / Pro Max): Beyaz taş üzerine işlenmiş çiçek desenleri ve pembe altın çerçeve ile tropikal bir görünüm sunuyor.

Şanghay (Huawei Mate X6): Şanghay Kulesi, Oriental Pearl Kulesi ve Finans Merkezi gibi simgesel yapılar, altın işlemelerle telefona kazınmış.

Dubai (iPhone 16 Pro / Pro Max): 24 ayar altın kaplamalı üç boyutlu şehir manzarası bulunuyor. Burj Khalifa, Burj Al Arab ve Palmiye Adaları tasarımda öne çıkan detaylar arasında.

Caviar’ın şehir koleksiyonunun yanı sıra, kullanıcıların taleplerine göre özel tasarımlar da sunduğu aktarıldı. Fiyatları ise modeline bağlı olarak yaklaşık 11.910 dolar seviyesinde olduğu paylaşıldı. Kullanıcıların, istedikleri ülke, şehir veya ada için kişiselleştirilmiş tasarımlar talep edebildiği belirtildi. Horizon Collectionın, farklı şehirlerin kültürel ve mimari öğelerini telefon tasarımlarına taşıyarak koleksiyonluk akıllı telefon modelleri sunduğu paylaşıldı.