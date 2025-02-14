Caviar; altın, elmas ve inciyle kaplanan 3 versiyondan oluşan Sevgililer Günü'ne özel ultra lüks iPhone 16 koleksiyonunu tanıttı.

Telefonların ultra lüks versiyonlarını çıkarmasıyla tanıdığımız Dubai merkezli Caviar, şimdi de Sevgililer Günü’ne özel bir seriyle karşımıza çıktı. Şirket, iPhone 16 Pro modellerini bu özel gün için ultra lüks şekilde yeniden tasarladı.

Sevgililer Günü’ne özel Caviar iPhone 16 Pro modelleri, “Bouqet Dore”, “Serpentis Pearl” ve “Sea of Love” olmak üzere üç versiyondan oluşuyor. Üçünün de birbirinden çok dikkat çeken lüks detayları var. Şirket, yeni koleksiyonda incilerden ilham aldığını belirtmiş.

İşte inciler, elmaslar ve altınla kaplanan Sevgililer Günü’ne özel iPhone 16 Pro koleksiyonu

-Bouqet Dore (sağ), Sea of Love (orta), Serpent Pearl (sol)

“En pahalı buket” olarak nitelendirilirken Bouqet Dore, bir Sevgililer Günü hediyesini temsil ediyormuş. Bu versiyonun arkası hakiki dana derisi ve 24 ayar gül altın kaplamaya sahip. Şirket, versiyonun Van Cleef & Arples’in çiçek motiflerinden ve Rönesans’tan esinlenerek yaptığını ifade etmiş.

Serpentis Pearl’e geldiğimizde, isminden çağrıştırdığı gibi yılan detaylarına sahip bir versiyonla karşılaşıyoruz. Bu versiyon, tutkuyu simgeliyormuş. Hakiki bej ve krem karışımı deri, doğal inciler, 24 ayar altın kaplama gibi detayları var. Mücevherlerden ilham alarak oluşturulmuş.

Son olarak Sea of Love isimli versiyon var. Bu model, sanat eserlerinden esinlenerek ortaya çıkmış. Arka tarafı pembe deri, elmas, 24 ayar altın kaplama ve inciyle donatılmış.

Bu 3 versiyon da tahmin edebileceğiniz gibi oldukça pahalı. Pro’da modellerin fiyatı sırasıyla 9.630 dolar (348 bin TL), 9.990 dolar (361 bin TL) ve 11.630 dolar (421 bin TL) olarak açıklandı. Pro Max versiyonları ise 9.910 dolar (358 bin), 10.270 dolar (371 bin TL) ve 11.910 dolar (431 bin TL). Caviar, bu modellerden sadece 99 adet üretecek.