Bisiklet Kazası Sonucu Çenesi Kırılan Alonso, Taburcu Oldu

Geçirdiği bisiklet kazası sonucunda çenesi kırılan başarılı F1 pilotu Fernando Alonso, başarılı geçen ameliyatının ardından geçtiğimiz günlerde taburcu oldu.

Formula 1 Renault takımının başarılı pilotu Fernando Alonso, geçtiğimiz haftalarda bisiklet sürerek ciddi bir kaza geçirmiş ve çenesini kırmıştı. Ameliyata alınmasının ardından 2 gündür hastanede kalan Alonso, geçtiğimiz günlerde taburcu oldu.

Alonso, ameliyattan sonra yaklaşık olarak 48 saat boyunca hastanede tutuldu ve 15 Şubat itibarıyla durumunun iyiye gittiğini belirterek evine geri döndü. Başarılı pilotun sağlık durumu böyle devam ederse, F1 sezonunun hemen öncesinde gerçekleşecek test sürüşlerine katılması bekleniyor.

Alonso, yeni sezonda Alpine F1 takımıyla yarışacak

Çenesini kırılan Alonso’nun yeni sezonun ilk testlerine ve yarışlarına katılıp katılmayacağı bilinmiyordu ancak gelen açıklamaya göre iyileşme sürecie giren Alonso, böyle devam ederse 12 Mart’ta gerçekleşecek test sürüşlerine katılım gösterecek.

Motorsport Türkiye, Alonso’nun taburcu olduğu anlardaki fotoğrafını Twitter üzerinden paylaştı ve fotoğraftan da anlaşılacağı üzere 39 yaşındaki pilotun durumu gayet iyi. İki kez Formula 1 Dünya Şampiyonu olan pilot, yeni sezonda eski adıyla Renault F1, yeni adıyla Alpine F1 takımında yarışmaya devam edecek.