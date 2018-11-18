  • Çentiğin Yerini Alması Beklenen Teknolojilerden Hangisi?

Çentiğin Yerini Alması Beklenen Teknolojilerden Hangisi Tercih Edilmeli? (Anket)

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Telefonlardaki çerçeveleri azaltmak adına atılan en büyük girişimlerden biri olan çentik, kullanıcılar tarafından çok sevilmeyince bazı firmalar farklı yaklaşımlar denemeye başlamış ve karşımıza iki farklı tür çıkmıştı: Kızaklı ve Pop-up'lı telefonlar.

Kızaklı telefon deyince birçoğumuzun aklına yıllar önce -daha akıllı telefonlar ortalıkta değilken- kullandığımız ufak cihazlar geliyor. Günümüzde ise bu tanım yavaş yavaş değişmeye başladı. Amaç çerçeveleri azaltmak olunca üst tarafta kamera için yer kalmıyordu. Bu yüzden telefonun kızaklı kısmına kamera yerleştirilmeye başlandı.
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Benzer şekilde diğer telefon üreticileri de kızaklı tasarımdan ziyade sadece kamera için ufak bir yerin ayrıldığı, ve uygulama açıldığında bir pop-up gibi telefonun içinden kamera çıkan tasarımlar uygulamaya başladılar. Biz de bu tasarımları uygulayan üç farklı şirketin üç modelini sizlerin oylamasına sunuyoruz: Karşımızda Oppo Find X, Vivo NEX S ve Honor Magic 2 var.
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Oppo Find X'te büyükçe bir pop-up ile karşılaşırken, Vivo NEX S'te çok daha küçük bir mekanizma bulunuyor. Honor Magic 2'de ise tamamen manuel olarak kaydırmanız gereken kızaklı bir tasarım tercih edilmiş. Her ne kadar otomatik pop-up'lar daha etkileyici olsa da, iş pratiğe gelince manuel kızaklar daha rahat görünüyor. Son söz ise sizde:

Kaynak : https://www.gsmarena.com/weekly_poll_are_popups_better_than_sliders-news-34267.php
Etiketler: Oppo Find X, vivo nex s, Honor Magic 2
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