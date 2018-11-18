Çentiğin Yerini Alması Beklenen Teknolojilerden Hangisi?

Telefonlardaki çerçeveleri azaltmak adına atılan en büyük girişimlerden biri olan çentik, kullanıcılar tarafından çok sevilmeyince bazı firmalar farklı yaklaşımlar denemeye başlamış ve karşımıza iki farklı tür çıkmıştı: Kızaklı ve Pop-up'lı telefonlar.

Kızaklı telefon deyince birçoğumuzun aklına yıllar önce -daha akıllı telefonlar ortalıkta değilken- kullandığımız ufak cihazlar geliyor. Günümüzde ise bu tanım yavaş yavaş değişmeye başladı. Amaç çerçeveleri azaltmak olunca üst tarafta kamera için yer kalmıyordu. Bu yüzden telefonun kızaklı kısmına kamera yerleştirilmeye başlandı.

Benzer şekilde diğer telefon üreticileri de kızaklı tasarımdan ziyade sadece kamera için ufak bir yerin ayrıldığı, ve uygulama açıldığında bir pop-up gibi telefonun içinden kamera çıkan tasarımlar uygulamaya başladılar. Biz de bu tasarımları uygulayan üç farklı şirketin üç modelini sizlerin oylamasına sunuyoruz: Karşımızda Oppo Find X, Vivo NEX S ve Honor Magic 2 var.

Oppo Find X'te büyükçe bir pop-up ile karşılaşırken, Vivo NEX S'te çok daha küçük bir mekanizma bulunuyor. Honor Magic 2'de ise tamamen manuel olarak kaydırmanız gereken kızaklı bir tasarım tercih edilmiş. Her ne kadar otomatik pop-up'lar daha etkileyici olsa da, iş pratiğe gelince manuel kızaklar daha rahat görünüyor. Son söz ise sizde: