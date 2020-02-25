Cep Bilgisayarı Cosmo Communicator, Linux Desteğine Kavuştu

Geçtiğimiz yıllarda tanıtılan Q klavyeli cep bilgisayarı Cosmo Communicator, birden fazla işletim sistemi desteğine kavuştu. Şirketin Linux topluluğuyla yaptığı iş birliği sonucu gelen bu destek, kullanıcıların daha fazla uygulama çalıştırabilmesine olanak sağlıyor.

Geçtiğimiz yıl Planet Computers isimli bir şirket, Linux da dâhil olmak üzere diğer işletim sistemlerini destekleyeceğini söylediği taşınabilir cep bilgisayarını duyurmuştu. 1990 yılında piyasaya sürülen Psion Series 5 PDA’dan ilham alınarak tasarlanan bu cep bilgisayarı, Linux ve Android’i çalıştırabilecek şekilde tanıtılmıştı ancak tam olarak öyle olmadı.

Şimdiye kadar çift işletim sisteminden yoksun olan el bilgisayarı, Android’i varsayılan işletim sistemi olarak kullanıyordu ve Linux’a geçme imkânı sunmuyordu. Linux tabanlı akıllı telefonlara olan ilginin son zamanlarda artmasıyla birlikte Planet Computers, verdiği sözü biraz geç de olsa yerine getirdi ve Cosmo Communicator için Linux desteğini sundu.

Cosmo Communicator, KDE ve Linux desteği sunuyor:

Sıradan mobil cihazlardan farklı olan Cosmo Communicator ve selefi Gemini PDA, modern akıllı telefonlardan ziyade geçmiş yılların minyatür dizüstü bilgisayarlarına benziyor. Yeni TWRP desteği sayesinde artık yalnızca Android’e mahkum olmayan cihazlar, şirketin açıklamalarına göre birden fazla işletim sisteminin yüklenmesine olanak sağlıyor.

Planet Computers’ın yaptığı açıklamalara göre Linux seçeneği, Linux topluluğuyla iş birliği yapmanın bir ürünü olarak ortaya çıktı. Bu noktada Linux ve KDE desteklerinin cihaza eklenmesi, kullanıcıların daha fazla uygulama çalıştırmasına izin veriyor. Bununla birlikte şirket, çift işletim sistemi desteği için bölümlenmiş cihazların Android ürün yazılımı güncellemelerini almaya devam edeceğini de belirtiyor.

Donanım kısmından da biraz bahsetmek gerekirse ARM tabanlı MediaTek Helio P70 işlemcisini kullanan Cosmo Communicator, 5,99 inç büyüklüğünde FHD+ bir ekran sunuyor. Bellek kısmında 6 GB RAM ve depolama kısmında da microSD desteğiyle beraber 128 GB dâhili hafıza yer alıyor. Dâhili 4G modemi bulunan cihaz, 4.220 mAh boyutunda bir bataryayı da bünyesinde barındırıyor.