Birçoğumuz hap yutamama korkusuyla baş başa kalıyoruz. Eğer ilaç içerken yutamama korkusuna sahipseniz fagofobiniz olabilir!

Tıp literatüründe yutma fobisi olarak bilinen fagofobi, aslında pek çok insanda görülen bir rahatsızlık. Fobinin temelinde ise boğulma korkusu yatıyor.

Peki yutma fobisi tedavi edilebilir mi? Detaylarıyla anlatalım.

Fagofobi hap gibi aslında yiyecek veya sıvı yutma korkusunu da kapsar.

Kişinin yutma sırasında boğulma veya nefes alamama korkusundan kaynaklanan bu fobi, insanın hayat kalitesini etkileyecek ciddi bir boyutta da görülebilir. Hastayken içmeniz gereken bir hapı yutamamak, bu fobinin en büyük belirtilerinden birisi.

Fagofobi yaşayan kişiler, yutması gereken herhangi bir yiyecek ve içeceğe karşı oldukça kaygı ve hassasiyet geliştirirler. Sizde de olup olmadığını anlamak için belirtilerine bir bakalım.

Fagofobi’nin belirtileri:

Hap, yiyecek ve sıvı yutarken yoğun bir korku ve kaygı hissi yaşanması.

yaşanması. Kalp çarpıntısı, terleme, nefes darlığı, titreme, mide bulantısı veya baş dönmesi gibi fiziksel belirtiler.

gibi fiziksel belirtiler. Yutma korkusu nedeniyle belirli yiyeceklerden veya ilaçlardan kaçınma, sadece sıvı veya püre haline getirilmiş yiyecekler tüketme.

Yutma sırasında aşırı dikkatli olma ve yutmak için uzun bir çabaya girme.

Sebepleri arasında kişisel deneyimler başta geliyor.

Fagofobi'nin kesin nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte travmatik bir yutma olayı, boğulma deneyimi veya yakın bir kişinin böyle bir deneyim yaşaması gibi travmatik olaylar bu korkunun gelişiminde rol oynuyor.

Tedavileri arasında bilişsel davranışçı terapi (CBT), maruz bırakma terapisi, ilaç tedavisi ve meditasyon bulunuyor. Bu tedaviler, kişinin korku duyduğu durumu hafifleterek kaygıyı yok etmeyi hedefleyen ve çoğunlukla işe yarayan teknikler.

Tabii yine de mutlaka bir uzmandan yardım almak en sağlıklı sonucu verecektir.

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