Las Vegas'ta gerçekleştirilen CES 2024'te MSI, yapay zekâya ağırlık verdiği yepyeni teknolojilerini tanıttı.

CES 2024 aslında bugün kapılarını açsa da birçok marka dünden itibaren duyurularına başlamıştı. Fuarda en çok öne çıkan firmalardan biri de MSI idi. Firma bu fuara çok sayıda yeni cihazını getirerek âdeta şov yaptı.

MSI'ın üst sınıf 18 inç oyuncu laptopları, el konsolu MSI Claw, ekran kartları, yeni nesil QD-OLED oyuncu monitörleri, bilgisayar bileşenleri gibi pek çok ürünü de fuarda sergiliyor. Bu ürünlerden bazıları da ödüllü ürünler.

CES 2024 Yenilikçilik Ödüllü MSI Titan 18HX Gaming Laptop

CES 2024 Yenilikçilik Ödüllerinde Gamin, eSpor ve Yapay Zekâ kategorilerinde ödüle aday gösterilen ve seçilen Titan 18HX, dokunsal geribildirimli touchpad ve mekanik klavyeye sahip, Intel'in 14. nesil Core i9 işlemcisi ve NVIDIA GeForce RTX 40 serisi grafik çözümü ile dikkatleri üzerine çekiyor. 128 GB'a kadar bellek ve 6 TB'a kadar depolama seçeneğine sahip olan bu cihaz, hem oyunlarda hem de yapay zekâ için tercih ediliyor.

MSI, Titan 18HX'in alternatifleri olarak MSI Raider 18HX ve MSI Stealth 18 AI Studio'yu da fuara getirdi. Bu dizüstü bilgisayarlardan Stealth, piyasadaki en hafif 18 inç oyuncu dizüstü bilgisayarı olarak da dikkat çekiyor.

MSI Claw Gaming El Konsolu

El konsolları yakın zamanda geri dönüş yapmaya başladı. MSI da bu pazara Claw ile giren firmalardan biri. Intel Core Ultra CPU ile gelen ilk taşınabilir konsol olan MSI Claw, oyuncuların oyunlarına erişebilmelerini sağlıyor. Ayrıca konsolda Android oyunları da oynanabiliyor.

MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G Expert ekran kartı

MSI GeForce RTX™ 4080 SUPER 16G EXPERT, gelişmiş bir soğutma performansına sahip ve alüminyum kasası sayesinde daha yüksek yapısal sağlamlığa sahip. Bu graik birimi hem sessiz hem de iyi bir hava akımına sahip.

MSI MPG 491CQP QD-OLED Gaming Monitör

“Gaming ve eSpor” ve “Bilgisayar Bileşenleri ve Aksesuarları” kategorilerinde CES 2024 Yenilikçilik Ödülü alan MSI MPG 491CQP, firmanın da ilk 49 inç QD-OLED oyuncu monitörü oldu. 32:9 oranlı bu ekran, 5120x1440 (DQHD) çözünürlüğe sahip. Tepki süresi 0.03ms olan ekranın yenileme hızı ise 144Hz. MSI, gelecek nesil QD-OLED ekranlarında MSI OLED Care 2.0'ı da kullanacak.

MSI'ın tanıtacağı diğer ürünler arasında 14. nesil Intel işlemcili, yapay zekâ destekli masaüstü biglisayarlar, mini PC'ler, sıfır kablo kasalar ve MSI PC bileşenleri yer alıyor. MSI'ın geniş ürün gamında oyuncu ekipmanları, çeşitli donanımların MSI versiyonları, elektrikli araba şarj istasyonu da bulunuyor. MSI, yapay zekâ ile donanımların performansını maksimize ediyor.

CES 2024'teki diğer önemli duyurular: