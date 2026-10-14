ChatGPT'de sohbet geçmişinizde kalmasını istemediğiniz konuşmalar için Geçici Sohbet özelliğini kullanabilirsiniz. Bu içeriğimizde ChatGPT'de geçici sohbet açma adımlarını, kişiselleştirme seçeneklerini ve geçici konuşmaların normal sohbetlerden hangi yönleriyle ayrıldığını anlatıyoruz.

ChatGPT ile yaptığınız her konuşmanın daha sonra dönmek isteyeceğiniz bir sohbet olması gerekmiyor. Tek seferlik bir soru sorarken veya konuşmanın sohbet geçmişinizde görünmesini istemediğinizde Geçici Sohbet özelliğini tercih edebilirsiniz. Üstelik özellik, Ağustos 2026'da eklenen yeni kontrollerle eskisine göre daha esnek hâle geldi.

İçerikten Görseller +1 × + − ‹ ›

ChatGPT geçici sohbet açma işlemi sırasında artık konuşmanın kişiselleştirilmiş olup olmayacağını seçebilirsiniz. Geçici olarak başlattığınız bir konuşmayı daha sonra saklamaya karar verirseniz normal sohbete dönüştürmeniz de mümkün. Geçici kaldığı sürece ise sohbet geçmişinde yer almıyor ve OpenAI modellerini iyileştirmek amacıyla kullanılmıyor.

İçerikten Görseller +1 × + − ‹ ›

ChatGPT'de geçici sohbet nasıl açılır?

Geçici Sohbet başlatmak için ChatGPT ayarlarında kalıcı bir değişiklik yapmanız gerekmiyor. Her yeni konuşmada bu modu ayrı olarak seçebilirsiniz.

ChatGPT'de Geçici Sohbet açmak için şu adımları izleyin:

ChatGPT'de yeni bir sohbet açın.

Ekranın üst bölümündeki Geçici seçeneğini bulun.

Geçici Sohbet düğmesine tıklayın veya dokunun.

Kişiselleştirilmiş ya da Kişiselleştirilmemiş seçeneklerinden birini belirleyin.

Mesajınızı yazarak konuşmayı başlatın.

Geçici seçeneğinin konumu kullandığınız ChatGPT arayüzüne göre değişebilir. Web sürümünde yeni sohbet ekranının üst kısmında görebileceğiniz bu seçenek, mobil uygulamalarda farklı bir konumda karşınıza çıkabilir.

Buradaki önemli ayrıntı, kişiselleştirme tercihinizi konuşmaya başlamadan önce belirlemeniz. İlk mesajı gönderdikten sonra mevcut Geçici Sohbet'in kişiselleştirme tercihini değiştiremiyorsunuz. Farklı bir seçim yapmak isterseniz yeni bir Geçici Sohbet başlatmanız gerekiyor.

Konuşmanın geçici olması ChatGPT'nin temel özelliklerini kullanamayacağınız anlamına gelmiyor. Asıl değişiklik sohbetin geçmiş, bellek ve kişiselleştirme tarafında nasıl ele alındığında ortaya çıkıyor.

Kişiselleştirilmiş Geçici Sohbet ne işe yarıyor?

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Geçici Sohbet açarken karşınıza çıkan Kişiselleştirilmiş ve Kişiselleştirilmemiş seçenekleri, ChatGPT'nin size yanıt verirken hangi mevcut bilgilerden yararlanabileceğini belirliyor.

Kişiselleştirilmiş seçeneğini kullanırsanız Geçici Sohbet, hesabınızdaki mevcut anılardan, özel talimatlardan ve bağlı eklentilerden yararlanabilir. Böylece sohbet geçmişinizde kalmayacak bir konuşma yaparken de daha önce oluşturulmuş kişiselleştirme bilgilerinin yanıtları şekillendirmesine izin verebilirsiniz.

Kişiselleştirilmemiş seçeneğinde ise mevcut bellek, özel talimatlar ve eklentiler kullanılmaz. ChatGPT'nin bu kişiselleştirme unsurlarını hesaba katmadan yanıt vermesini istediğiniz konuşmalarda bu seçeneği tercih edebilirsiniz.

İki seçenek arasındaki fark yeni anı oluşturma konusunda ortadan kalkıyor. Geçici Sohbet, kişiselleştirmeyi açık tutmuş olsanız bile geçici kaldığı süre boyunca yeni anılar oluşturmaz veya mevcut anıları güncellemez.

Hesap ya da çalışma alanınız için uygulanmış kısıtlamalar varsa bunlar tek bir Geçici Sohbet için yaptığınız kişiselleştirme seçiminden öncelikli olabilir. Bu yüzden Geçici Sohbet'i hesabınızdaki tüm ayarları devre dışı bırakan ayrı bir profil gibi düşünmemek gerekiyor.

Geçici sohbetler ChatGPT geçmişinde görünür mü?

Geçici Sohbet'in normal konuşmalardan ayrıldığı en belirgin yer sohbet geçmişi. Konuşmayı geçici olarak bırakırsanız sohbet geçmişinizde görünmez. Daha sonra kenar çubuğundan veya sohbet geçmişinden geri dönüp açabileceğiniz normal bir konuşma olarak saklanmaz.

Bu durum, sohbetin hiçbir şekilde ve hiçbir süre boyunca saklanmadığı anlamına gelmiyor. OpenAI, güvenlik amacıyla Geçici Sohbet'in bir kopyasını 30 güne kadar tutabiliyor. Bu ayrım, özelliği kullanırken “geçici” ifadesinin ne anlama geldiğini doğru değerlendirmek açısından önemli.

Geçici kalan sohbetler OpenAI modellerini iyileştirmek için kullanılmıyor. Kişiselleştirilmiş Geçici Sohbet açmanız da bunu değiştirmiyor. Kişiselleştirme seçimi yalnızca mevcut bellek, özel talimat ve eklentilerin konuşmada kullanılıp kullanılmayacağını belirliyor.

Geçici bir konuşmayı kapattıktan sonra tekrar ihtiyaç duyabileceğinizi düşünüyorsanız sohbetten ayrılmadan önce kaydetme seçeneğini değerlendirebilirsiniz. Kaydetmeden ayrıldığınız bir Geçici Sohbet'i normal sohbet geçmişinizden yeniden açamazsınız.

Geçici Sohbet içerisinde üçüncü taraflara veri gönderen bir GPT eylemi kullanırsanız söz konusu veriler ilgili üçüncü tarafın kendi gizlilik politikasına tabi olabilir. Bu yüzden Geçici Sohbet'in üçüncü taraf hizmetlere gönderilen veriler için otomatik olarak 30 günlük bir sınır koyduğunu varsaymamak gerekiyor.

ChatGPT Geçici Sohbet sonradan kaydedilebilir mi?

Geçici olarak başladığınız bir konuşmanın ilerledikçe saklamak istediğiniz bir içeriğe dönüşmesi mümkün. Güncel ChatGPT'de böyle bir durumda sohbeti kaydedebilir ve normal konuşmaya dönüştürebilirsiniz.

Bir Geçici Sohbet'i kaydettiğinizde konuşma artık geçici olmaktan çıkar ve sohbet geçmişinizde görünür. Böylece daha sonra geçmiş üzerinden konuşmaya geri dönebilirsiniz.

Değişiklik yalnızca sohbet listesindeki görünürlükle sınırlı değil. Kaydedilen konuşma o andan itibaren hesabınızdaki normal sohbet kurallarına tabi olur. Kişiselleştirme ve model iyileştirme tercihleriniz de normal sohbetlerde nasıl ayarlandıysa buna göre uygulanır.

Geçici Sohbet'i başlangıçta Kişiselleştirilmemiş olarak seçmiş olmanız kaydetme işlemini engellemez. Böyle bir sohbeti kaydettiğinizde o da normal bir konuşmaya dönüşür. Hesabınızda bellek açıksa kaydedilen sohbet ileride kişiselleştirme kapsamında kullanılabilir.

Bu seçenek sayesinde konuşmanın başında kesin bir karar vermeniz gerekmiyor. Bir soruyu geçmişinizde tutmadan başlayabilir, ortaya çıkan yanıtları daha sonra tekrar kullanmak istediğinizi fark ederseniz konuşmayı saklayabilirsiniz.

Geçici Sohbet ile normal sohbet arasındaki fark ne?

Normal sohbetler ChatGPT geçmişinizde saklanır ve siz silene veya geçerli bir çalışma alanı saklama politikası kaldırana kadar hesabınızda kalabilir. Geçici Sohbet ise siz özellikle kaydetmediğiniz sürece sohbet geçmişinize eklenmez.

Bellek konusunda da farklı bir çalışma şekli var. Normal konuşmalar, hesabınızdaki bellek ayarlarına bağlı olarak kişiselleştirme sürecinde kullanılabilir. Geçici Sohbet mevcut belleklerden yararlanacak şekilde kişiselleştirilebilse bile konuşma geçici kaldığı sürece yeni anı oluşturmaz veya mevcut anıları güncellemez.

Model iyileştirme tarafında Geçici Sohbet daha net bir ayrım sunuyor. Konuşma geçici kaldığı sürece OpenAI modellerini iyileştirmek için kullanılmıyor. Sohbeti kaydederseniz normal konuşmaya dönüşüyor ve bundan sonraki kullanım hesabınızın model iyileştirme tercihine göre belirleniyor.

Geçici Sohbet'i bu yüzden “ChatGPT'nin hiçbir veriyi tutmadığı gizli mod” olarak tanımlamak doğru olmaz. Kaydedilmemiş konuşmalar geçmişinizin dışında kalıyor ancak güvenlik amacıyla bir kopyası 30 güne kadar tutulabiliyor. Özelliğin asıl avantajı, her tek seferlik konuşmayı kalıcı sohbet listenize eklemek zorunda kalmadan ChatGPT'yi kullanabilmeniz. Konuşma beklediğinizden değerli çıkarsa da kaydetme seçeneği sayesinde fikrinizi sonradan değiştirebiliyorsunuz.