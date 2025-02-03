OpenAI, ChatGPT için "Deep research" adını verdiği yeni özelliğini duyurdu. Kapsamlı araştırmalar yapabilen bu özellik, şimdilik sadece ChatGPT Pro aboneleri tarafından kullanılabilecek.

Yapay zekâ sektörünün öncü isimlerinden OpenAI, bugün ChatGPT Pro aboneleri için yeni bir özellik duyurdu. Derin araştırma anlamına gelen "Deep research" isimli özellik, sizin yerinize çok geniş kapsamlı internet araştırmaları yapabiliyor.

OpenAI'ın yaptığı açıklamalara göre Deep research özelliği, henüz mükemmel seviyede değil. Yetkililer, yapay zekânın bazı durumlarda halüsinasyon görebileceğini, resmî bilgiler ile söylentiler arasındaki farkı ayırt edemeyebileceğini ve hatta bazı bilgileri uydurabileceğini söylüyorlar. Bu özelliği kullanmayı planlıyorsanız dikkatli olmanızda fayda var.

ChatGPT'nin Deep research özelliği böyle görünüyor

ChatGPT'nin yeni özelliği, alıştığımız arayüzden biraz daha farklı çalışıyor. Bu bağlamda; özelliği deneyimleyen kullanıcılar, ekranın sağ tarafında kaynakları görecekler. Sol kısımda ise konuyla ilgili yapılan araştırmaların sonuçlarına yer verilecek. OpenAI'ın açıklamasına göre derin araştırma süreci 5 ila 30 dakika arasında sürebilecek.

ChatGPT Pro aboneleri, şu an için ayda en fazla 100 Deep research araştırması yapabilecekler. Ancak bu durum gelecekte değişecek. Daha hızlı ve daha uygun maliyetli versiyonu hazır olduğu zaman aylık 100 adetlik sınır, artırılacak. Tabii bunun ne zaman gerçekleştirileceği şimdilik belirsiz.

Deep research için hazırlanan bir demoyu aşağıdan ilzeyebilirsiniz