ChatGPT ve diğer yapay zekâ araçlarının pazar payları açıklandı. ChatGPT'nin payında ciddi düşüş yaşanıyor.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, hâlâ dünyanın en popüler yapay zekâ uygulaması konumunda. Hatta geçtiğimiz haftalarda 1 milyar kullanıcıya en hızlı ulaşan uygulama olmayı başardığını görmüştük. Ancak son zamanlarda diğer firmaların araçlarının iyileşmesi, insanların ChatGPT dışında farklı araçlara da yönelmesine neden olmuştu.

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Şimdi ise ChatGPT’nin pazar payına ilişkin yeni veriler paylaşıldı. Kullanıcı sayısı 1,1 milyar seviyelerine çıksa da pazar payında ciddi düşüş yaşanıyor. Öyle ki uzun süre sonra ilk kez %50 altına düştü.

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Pazar payına göre en çok kullanılan yapay zekâ uygulamaları

ChatGPT - %46,4

Gemini - %27,7

Claude - %10,3

Listeye baktığımızda ChatGPT’nin yaşadığı düşüşün ardından pazar payının %46,4 seviyelerine gerilediğini görüyoruz. En yakın rakibi Gemini ise yükselerek %27,7’ye çıkmış. Üçte ise %10,3 ile Claude var. Tabii ki %46 hâlâ çok etkileyici bir pay ve ikinciyle arasında büyük fark var. Ancak birkaç yıl önce neredeyse %100 seviyelerinde olduğunu ve sürekli yaşanan düşüşün ardından %50 altına gerilediğini düşünürsek OpenAI için endişe verici olduğunu söyleyebiliriz.

ChatGPT’nin 1,1 milyar aylık aktif kullanıcısı olduğunu söylemiştik. Gemini’da ise bu sayı 662 milyon olarak açıklandı. Claude’un ise 245 milyon civarında kullanıcısı bulunuyor.