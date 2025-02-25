ChatGPT uygulamasına Safari uzantısı eklendi. Böylece iPhone sahipleri, varsayılan arama motorlarını Google yerine ChatGPT yapabiliyor.

iPhone kullanıcıları, Apple ile Google arasındaki anlaşmadan dolayı şu ana kadar Safari üzerinden varsayılan arama motoru olarak Google’ı kullanıyordu. Ancak ChatGPT’ye gelen yeni bir güncellemeyle bunun değiştirebileceği görüldü.

OpenAI’ın dün akşam ChatGPT uygulamasında yaptığı güncelleme, yepyeni bir Safari uzantısı getiriyor. Bu da arama motorunun değiştirilmesini sağlıyor.

ChatGPT Search, Safari arama motoru olarak kullanılabilecek

ChatGPT’nin Google’a rakip olarak kullanıma sunduğu Search özelliğinin uzantısı, uygulamanın ayarlar bölümünde bulunan Safari üzerinden etkinleştirilebiliyor. Bu şekilde de varsayılan arama motorunu değiştirmiş oluyorsunuz.

Aktif ettikten sonra Safari’nin arama çubuğu üzerinden yaptığınız tüm aramalar, ChatGPT Search ile yapılıyor ve sizi modele yönlendiriyor. Paylaşılan örnekleri yukarıdan görmeniz mümkün. Sohbet eder gibi aramanızın sonucunu alabiliyorsunuz. Uzantıyı kullanmak için Google.com’a erişim izni gerektiğini de eklemeden geçmeyelim.

Tabii ki hâlâ iPhone’larda diretk ChatGPT’yi tercih edilen arama motoru yapma diye bir şey yok. Ancak bu uzantı, değiştirmek isteyenler ve ChatGPT’yi kullanmak için güzel bir alternatif sunuyor.