GPT-5.6 Destekli ChatGPT Work Tanıtıldı: Peki Neler Yapabiliyor?

OpenAI, popüler sohbet botunu iş süreçlerine entegre ederek görevleri otonom bir şekilde yürütmek ve otomatikleştirmek için tasarlanan yeni kurumsal çözümü ChatGPT Work’ü duyurdu.
En gelişmiş yapay zekâ modeli GPT-5.6 ile desteklenen bu yeni platform; uygulamalar, dosyalar ve iş akışlarından bağlam toplayarak dökümanlar, e-tablolar, sunumlar, raporlar ve web siteleri hazırlayabiliyor.
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Yeni iş arkadaşınız
OpenAI tarafından yapılan resmî açıklamaya göre ChatGPT Work, kullanıcı bilgisayar başında veya telefonunda değilken bile projeler üzerinde çalışmaya devam edebiliyor.
Sisteme entegre edilen "Planlanmış Görevler" özelliği sayesinde, gelen yeni mesajları algılayıp bunları güncel dokümanlara veya slaytlara dönüştürebiliyor. Yapay zekâ, bu değişiklikleri doğrudan ekip üyelerine dağıtarak iş akışının kesintisiz sürmesini sağlıyor.
ChatGPT Work'ü kimler kullanabilecek?
Yeni kurumsal çözüm, duyurunun yapıldığı andan itibaren belirli üyelik tipleri için aktif edildi. Platformun genel erişim ve dağıtım takvimi şu şekilde açıklandı:
- Pro, Enterprise ve Edu planı kullanıcıları için hemen kullanıma sunuldu.
- Plus ve Business planlarına önümüzdeki günlerde kademeli olarak tanımlanacak.
- ChatGPT masaüstü uygulamasını kullanan tüm plan sahipleri (ücretsiz plan dâhil) bu özelliğe erişebilecek.