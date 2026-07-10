GPT-5.6 Destekli ChatGPT Work Tanıtıldı: Peki Neler Yapabiliyor?

Özellikle kurumsal şirketlere pazarlanacak olan yeni OpenAI uygulaması ChatGPT Work tanıtıldı.

OpenAI, popüler sohbet botunu iş süreçlerine entegre ederek görevleri otonom bir şekilde yürütmek ve otomatikleştirmek için tasarlanan yeni kurumsal çözümü ChatGPT Work’ü duyurdu.

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En gelişmiş yapay zekâ modeli GPT-5.6 ile desteklenen bu yeni platform; uygulamalar, dosyalar ve iş akışlarından bağlam toplayarak dökümanlar, e-tablolar, sunumlar, raporlar ve web siteleri hazırlayabiliyor.

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Yeni iş arkadaşınız

OpenAI tarafından yapılan resmî açıklamaya göre ChatGPT Work, kullanıcı bilgisayar başında veya telefonunda değilken bile projeler üzerinde çalışmaya devam edebiliyor.

Sisteme entegre edilen "Planlanmış Görevler" özelliği sayesinde, gelen yeni mesajları algılayıp bunları güncel dokümanlara veya slaytlara dönüştürebiliyor. Yapay zekâ, bu değişiklikleri doğrudan ekip üyelerine dağıtarak iş akışının kesintisiz sürmesini sağlıyor.

ChatGPT Work'ü kimler kullanabilecek?

Yeni kurumsal çözüm, duyurunun yapıldığı andan itibaren belirli üyelik tipleri için aktif edildi. Platformun genel erişim ve dağıtım takvimi şu şekilde açıklandı: