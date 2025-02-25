Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da fabrika kuracak olan Chery ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalar, fabrika için ne zaman temel atılacağını ortaya koyuyor.

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye fabrika kuracağı açıklanan Çinli otomobil devi Chery ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Chery'nin temel atmak için hazır olduğunu açıkladı.

Daha önce konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dı. Bakan Kacır, Chery ile yapılan görüşmelerin son aşamaya geldiğini ve üretim tesisinin Samsun'a kurulacağını söylemişti. Yapılan açıklamaya göre Chery'nin Türkiye'deki üretim tesisi, BYD'nin Manisa'ya kuracağı fabrika kadar büyük olacaktı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama, bu devasa tesis için ne zaman temel atılacağını ortaya koymuş oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Chery açıklaması şöyle:

Bir başka Çin firması, o da Samsun'da yatırımını şu anda yapıyor. O da hazırlıklarını tamamladı. Çok kısa bir zaman içerisinde Samsun'da da bu markanın temelinin atıldığını göreceğiz...

Daha önce yapılan açıklamalara göre BYD'nin Manisa'daki üretim tesisi, 150 bin araç kapasiteli olacak. Hâliyle Chery de buna benzer bir üretim kapasitesi açıklamış olacak. Bu araçların bir bölümü Türkiye'de kalırken bir bölümü ise büyük olasılıkla Avrupa'ya gönderilecek. Bakalım BYD ile Chery'nin Türkiye atağı, sıfır otomobil sektöründe nasıl bir etki yapacak.