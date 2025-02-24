Chery, Türkiye'deki kullanıcıları için Chery-TUR isimli mobil uygulama çıkaracağını duyurdu. Bu uygulama, satış sonrası hizmetler için tasarlandı.

Bir süredir ülkemizde faaliyet gösteren ve en çok satan markalar arasına girmeyi başaran Chery, Türkiye’deki kullanıcıları için önemli bir hamle yaptı. Şirket, "Chery-TUR" isimli yepyeni bir uygulama çıkaracağını duyurdu.

Bu uygulama, Türkiye’deki Chery sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve satış sonrası hizmetlerden kolayca yararlanmaları için tasarlandı.

Chery uygulaması tam olarak ne işe yarayacak?

Uygulama, bakımdan onarım ve acil yol yardımına kadar kullanıcıların birçok işlemi kolayca tek bir yer üzerinden yerine getirebilmesine olanak tanıyacak. Müşteri temsilcilerine ulaşma, geri bildirimler, bayileri görme gibi farklı imkânlar da tanıyacak.

Kullanıcılar, araç bilgilerini kolayca uygulama üzerinden girebilecekler. Bunun ardından bakım ve onarım hizmetlerini planlamak mümkün olacak. Uygun zaman ve konumunu belirledikten sonra kısa sürede randevu alabiliyorsunuz.

Yol yardım özelliği ise herhangi bir acil durum yaşadığınızda Chery’nin profesyonel ekibinden anında destek almayı sağlıyor. Patlak lastik, motor arızası, akü sorunları, araç çekme, yakıt teslimatı gibi birçok konuda hizmet sağlanabiliyor. Bunlar dışında yedek parça mağazası özelliğinin de ekleneceği belirtildi.

Chery-TUR uygulaması henüz kullanıma sunulmadı. Şirketin aktardığına göre yakın zamanda kullanıcılarla buluşacak.