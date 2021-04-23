Gladyatör filminde inanılmaz bir performans göstererek hayatımıza giren ve yıldızı parlayan Russel Crowe, Thor: Love and Thunder filminde Zeus’u oynayacağını açıkladı. Marvel evrenine giriş yapmaya hazırlanan ünlü oyuncunun açıklamasının hemen ardından IMDB’de Thor: Love and Thunder filminin kadrosu güncellendi.

Zeus’un Marvel filmlerinde görüneceği zamanı uzun süredir bekliyorduk. Zeus Panhellenios isimli karakteri zaten çizgi romanlardan biliyoruz. Thor’la birçok çekişmesi olan karakter, sonunda Thor: Love and Thunder filminde ilk kez görünecek. Aşk ve Yıldırım isimli konsept içinde yer alacak Zeus’un Thor’la karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

Joy Breakfast with The Murphys isimli podcaste katılan ünlü Hollywood yıldızı Russell Crowe, yeni Thor filminde Zeus rolünü canlandıracağını ilk kez burada açıkladı. Crowe, konuyla ilgili açıklamasında “Birazdan bisikletime bineceğim, Disney-Fox stüdyolarına gidip 9.15 itibariyle 4. Thor filminde Zeus olacağım. Bugün Zeus olmanın son günü” dedi. Crowe’un Zeus olacağı geçtiğimiz aylarda dedikodu olarak ilk kez Deadline’da çıkmıştı.

Thor ve Zeus karşı karşıya

Thor ve Zeus’u çizgi romanlarda zaman zaman karşı karşıya görüyorduk. İskandinav ve Yunan mitolojisi tanrıları Thor ve Zeus’un Marvel sinemasında ilk defa karşı karşıya gelecek olmaları da oldukça heyecan verici.

Bu noktada Olimposluların kralı Zeus ile şimşek tanrısı Thor, yeni Thor: Love and Thunder filminde muhtemelen karşı karşıya gelecekler. Russel Crowe Zeus rolü için seçilen en iyi oyuncu tercihi olabilir keza çizgi romandaki Zeus’u da oldukça anımsatıyor.

Natalie Portman, Chris Hemsworth, Christian Bale gibi isimlerin yer alacağı Thor: Love and Thunder, 6 Mayıs 2022'de vizyona girecek. Normalde Thor rolünde Natalie Portman’ın olacağını düşünüyorduk ancak Chris Hemsworth’un filmde olması nedeniyle muhtemelen filmin son sahnesinde bir sürpriz yaşanabilir. Bildiğiniz üzere Marvel evreni yavaş yavaş kadın süper kahramanlara ağırlık vermeye başladı. Çizgi romanlarda da bu yönde değişiklikler vardı. Filmin sonunda Portman'ı Thor olarak görmek hiç birimizi şaşırtmamalı.