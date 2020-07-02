Chris Evans: Captain America Rolünü Şimdiden Özledim

Bir röportaj sırasında Marvel ile geçen zamanlarda büyük keyif aldığını ve Captain America rolünü şimdiden özlediğini dile getiren Chris Evans, buna karşın role geri dönmeyi düşünmediğini ima ederek hayranlardan kararına saygı duymasını istedi.

Marvel Sinematik Evreni, sayfalara sıkışmış süper kahramanları modern sinemanın imkanlarıyla beyaz perdeye taşımakla kalmadı, aynı zamanda pek çok aktörün canlandırdığı süper kahramanla birlikte ününe ün katmasına yardımcı oldu. Marvel’ın milyonların favori aktörü haline getirdiği isimlerden biri de Chris Evans’tı.

2011 yılında İlk Yenilmez: Kaptan Amerika (Captain America: The First Avenger) filmi ile ilk kez vibranyum kalkanı koluna geçiren Evans, 8 yıllık uzun bir serüvenin ardından Avengers: Endgame’de Iron Man rolüne veda eden Robert Downey Jr. ve gelecekte geçecek Marvel Evreni’ne veda eden Scarlett Johansson gibi Captain America rolünden emekliye ayrılmıştı.

Chris Evans, Captain America rolünü bırakmasına rağmen yeni Captain America’nın kim olacağı büyük bir merak konusu değil. Zira pek çok Marvel hayranı, Evans’ın ardından uzun bir süre başka bir yüzü Captain America olarak görmek istemediklerini belirtmişlerdi. Üstelik Evans da şimdiden Captain America olmayı özlediğini gizlemiyor.

Kısa süre önce bir röportaj veren Chris Evans, Marvel ile geçirdiği zamandan kesinlikle keyif aldığını belirtirken, Captain America rolünü şimdiden özlediğini dile getirdi. Buna karşın yeni projelere olan açlığını takip edebilmek için özgür olmanın heyecan verici olduğu dile getiren Evans, Captain America rolüne dönmesini umut eden hayranların bu kararına saygı duyması gerektiğini belirtti.