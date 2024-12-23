Avustralya’nın Hint Okyanusu’nda bulunan Christmas Adaları, her yıl milyonlarca yengece ev sahipliği yapıyor. Onların geldiği dönemlerde yollar, kırmızı yengeçlerden geçilmiyor. Korkutucu gibi görünen bu görüntünün asıl sebebi ise sizi şaşırtabilir!

Yılın belirli döneminde, istisnasız her yıl gerçekleşen bu durum, yerliler için son derece doğal karşılansa da yabancılar için oldukça sıra dışı bir görüntü sunuyor.

Sizce milyonlarca yengeç, neden okyanusa doğru yol alıyor?

Her yıl gecarcoidea natalis türündeki kırmızı yengeçler, sürü hâlinde okyanusa doğru yol alıyor.

Ormandan çıkıp okyanusa doğru yol alan yengeçler, bunu yılın belirli dönemlerinde, özellikle ekim ve aralık ayları arasında gerçekleştiriyor. Sebebi ise üremeleri.

Üreme için gerçekleştirdikleri göçler, mevsimin ilk yağmuruyla başlıyor. Adanın dört bir yanındaki yengeçler, bir araya gelerek okyanusa doğru yürüyüşe çıkarlar. Bu görüntü, her yeri kırmızıya boyayan yengeç sürüsü adayı istila etmiş gibi görünebilir.

Erkek yengeçler, göçü yönetir; dişiler de onları takip eder.

Normalde ormanlık ve nemli toprak alanlarda yaşayan bu yengeçler, kara yaşamına uyum sağlayan türlerdendir. Yaşamlarının büyük bir kısmını karada geçirdiklerine göre, neden üremek için okyanusu tercih ettiklerini merak ediyor olabilirsiniz. Hemen söyleyelim.

Yengeçlerin üremek için okyanusa gitmelerindeki temel sebep, larvalarını suya bırakacak olmaları. Su, larvaların gelişimi için oldukça önemli. Yetişkinlik dönemlerinde tamamen karayla uyum sağlasalar da bu yengeçler, yumurtalarını yaşatabilmek için deniz ortamına ihtiyaç duyuyor.

Eğer yumurtlama dönemlerine yetişemeyecek kadar geç yağmur yağarsa, bir sonraki ay göç ediyorlar.

Erkek yengeçler, yuvalarını kazarak oluştururken dişi yengeçlerse çiftleşmek için erkeklerin arasına katılır. Böylece bir çiftleşme gerçekleştikten sonra erkekler, denize dalarken dişiler, nemli yuvalarda kalırlar. Çiftleşmeden üç gün sonra yumurta ürer ve gelişmesi için iki hafta gibi bir süre geçmesi gerekir.

Bu süre zarfında yengeçler, nemli yuvalarında durmaya devam ederler. Ay, son çeyreğine ulaşınca yengeçlerin de gitme vakti gelmiş demektir. Denize doğru hareket ederek yumurtalarını bırakan yengeçler, geri dönüş yoluna koyulur.

Suyla temas eden larvalar, yumurtadan çıkar.

Bazı yengeçler, gelişimini tamamlayana kadar suda dururken bazıları da nemli ortamda büyürler. Kimisi suda kalırken kimisi de ormana doğru yola koyularak yürümeye başlar. Yollarda yürüyen kırmızı yengeçler görürseniz, bilin ki yeni doğan yengeçlerin karayla buluşmasına şahitlik ediyorsunuz.

Bölge, kırmızı yengeç göçünü izlemek için gelen binlerce turiste ev sahipliği yapıyor. Özellikle göç dönemlerinde, yolların bazı bölümleri gün içerisinde tamamen kapatılabiliyor.

İşin daha da ilginci, yollarda “yengeç köprülerine” rastlamak. Yengeçlerin güvenli bir yürüyüş gerçekleştirmeleri için kullandıkları bu köprüler, insanlar tarafından kullanılmıyor. Doğal ortamlarında hayvanların da düşünülmesi oldukça tatlı ve eğlenceli bir fikir. Siz ne düşünüyorsunuz?

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