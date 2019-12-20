İnception (Başlangıç), Interstellar (Yıldızlararası) ve Kara Şovalye üçlemesi ile büyük ses getiren Christopher Nolan, yine zaman ve mekan algımızı yerle bir edecek bir film çekti. Kadrosuyla gözleri dolduran Tenet filmi için aklınızı çorbaya dönüştürecek ilk fragman yayınlandı.

Christopher Nolan, sinema tarihinin en başarılı yönetmenlerinden birisi. Sırf üzerine 10 yıldan fazla uğraştığı Inception filmi, kara delikler ve uzay zaman ilişkisini açıkladığı Yıldızlararası filmi bile bunu söylemek için yeterli. Onun adını bilmek için artık bir sinefil olmaya da gerek yok. Nolan’ın son projesi ise çizgisini hiç bozmadığını gösteriyor.

Zaman ile oynamayı ve bize bir rüyadaymış gibi hissettirmeyi seven Christopher Nolan, Tenet filminde de yine zaman ve mekan kavramını ele alıyor. Nitekim bu kez farklı bir şekilde. Filmin konusu net olarak açıklanmasa da olası bir III. Dünya Savaşı’ndan, nükleer silahlardan ve hastalıklardan söz ediliyor.

Tenet’in Türkçe altyazılı ilk fragmanı şu şekilde:

Zaman yolculuğu teorisinin de işleneceğinden hemen hemen herkesin emin olduğu Tenet filminde Kick Ass ve Avengers’daki Quicksilver rolüyle tanıdığımız Aaron Taylor-Johnson, oyunculuk konusunda bambaşka bir çizgiye sahip, yeni Batman Robert Pattinson ve Nolan’ın vazgeçilmezi olan efsane aktöre Michael Caine var.

Tenet, 17 Temmuz 2020’de tüm dünyada vizyona girecek. Sanıyoruz ki o tarihe kadar Nolan hayranlarının tek tesellisi, muhtemelen daha önce defalarca kez izledikleri filmler olacak. Bu arada eğer daha önce Nolan filmlerine hiç göz atmadıysanız, sizi ünlü yönetmenin filmlerini listelediğimiz içeriğe davet edelim.