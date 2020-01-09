Chromium Tabanlı Microsoft Edge'e 7 Yeni Özellik Geldi

Microsoft'un uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı yeni Chromium tabanlı Edge tarayıcısı, yılın ilk güncellemesini aldı. Tarayıcının geliştirici sürümüne gelen 2020'nin ilk güncellemesi, 7 yeni özellik getirdi.

Microsoft, Edge Dev sürümü için yılın ilk güncellemesini yayınladı ve tarayıcıyı versiyon 81'e yükseltti. Microsoft, Canary ve Dev versiyonlarında yer işaretleri senkronizasyonunu düzelttiğini ve Edge Dev 81.0.381.0'ı destekleyen tüm masaüstü platformlarında 7 yeni özellik sunduğunu açıkladı.

Microsoft, kullanıcılara verileri senkronize edilebileceğini belirtmek için yeni bir iletişim kutusu eklediğini ve Edge'in artık platformlar arası bir tarayıcı olması nedeniyle, özelliğin farklı cihazlar arasında kullanışlı olduğunu söylüyor. Ayrıca tarayıcıda Read Aloud özelliğini başlatmak için CTRL+SHIFT+U klavye kısayolu eklendi ve aynı zamanda Koleksiyonlar'a birden fazla öğeyi yapıştırabilme seçeneği geldi.

İşletmeler için de bazı geliştirmeler var ve 81 sürümünden itibaren Microsoft Edge, Microsoft Search for Business'ı devre dışı bırakan bir yönetim politikası getiriyor. Tarayıcı artık web sayfalarındaki online ödeme API'larını devre dışı bırakan bir Chromium yönetim politikası da içeriyor. Ayrıca Microsoft, belirli URL'leri daha hızlı yüklemeyi sağlamak için yeni bir seçenek sunduğunu da belirtiyor.

Şirket, tarayıcıya girilen adreste web sayfası bulunamaması halinde, yazılan adrese benzer URL'ler öneren bir özelliği, Chromium tabanlı Edge'e ekledi. Ayrıca bu güncellemeden itibaren Guided Switch, iş veya okul kaynakları olarak etiketlenmemiş bağlantılara tıklarken kişisel bir profilin etkinleştirilmesini öneriyor.

Tüm bunların yanı sıra yeni versiyon, sık kullanılanları senkronize ederken, tarama verilerini temizlerken veya diğer tarayıcılardan verileri alırken meydana gelen çökmeler de dahil olmak üzere birçok düzeltme içeriyor. Microsoft'un Chromium tabanlı Edge'in kararlı sürümünü 15 Ocak'ta yayınlaması bekleniyor.