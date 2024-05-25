Hepimizin bildiği gibi, Amerikan çıkarları söz konusu olduğunda ve işin içine biraz kirli işlerin karışması gerekiyorsa CIA operatörlerine başvurulur.

Kirli işler havadan yapılacaksa ABD ordusunun elit 160. Özel Operasyon Havacılık Alayı, namıdiğer "Night Stalkers" devreye girer.

İşte bu iki gücün birleştiği, tarih kitaplarından çıkarılmayı hak eden epik bir operasyon: Operation Mount Hope III.

1987 ve 1988 yılları, Soğuk Savaş'ın hâlâ sıcak olduğu yıllardı.

Soğuk Savaş çatışmalarından biri de Çad ve Libya arasında gerçekleşiyordu. Bu çatışma sırasında Libyalılar aceleyle geri çekildiği Ouadi Doum'da; Sovyet yapımı bir "Mi-25 Hind-D" helikopteri, birçok başka araç ve ekipman geride bırakılmıştı.

Ağır silahlandırılmış helikopter, ABD ve Batılı ülkeler için büyük ilgi konusu olmuştu.

Amerikalılar, helikopteri ele geçirmek için Çadlılarla pazarlığa oturdu.

Ancak görev basit değildi. Libyalı güçler hâlâ bölgedeydi ve Hind-D'nin halka açık bir şekilde taşınması uluslararası sansasyona ve diplomatik sorunlara yol açabilirdi.

Gizlice ve cesurca hareket edilmesi gerekiyordu, işte burada "Night Stalkers" devreye girdi.

Görev üç aşamalıydı: düşük değerli eşyaları toplamak için ön keşif, New Mexico Çölü'nde prova ve gerçek hırsızlık operasyonu.

Chinook helikopterleriyle yapılan yoğun antrenmanlar sonrasında, MH-47'lerin işi başarabileceğine karar verildi.

Planlandığı gibi Chinook'lar gece yarısı C-5 Galaxy kargo uçağından boşaltıldı.

Fransız Hava Kuvvetleri hava koruması sağlarken; USAF, C-130 ile yakıt desteği sundu. Bu sırada Libyalı güçler birkaç kilometre ötede, olup biteni anlamadan bekliyordu.

Pilotlar tüm engellere rağmen başarıyla görevlerini tamamladı. Üsse vardıklarında, Chinook pilotları büyük bir başarıya imza atmanın gururuyla kutlama yaptı. Hind-D, 36 saat içinde ABD'ye ulaştırıldı.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: