Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin bir numaralı gündem maddelerinden bir tanesi olan Çiftlik Bank ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sistemin kurucusu Mehmet Aydın'ın da yargılandığı davada karar çıktı. Mehmet Aydın ile yine Çiftlik Bank'ın kurucusu olduğu bilinen Fatih Aydın hakkında 45 bin 376 yıl 6’şar ay hapis cezası verildi.
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, birden çok suçla yargılanıyordu. Bu suçlamalar, "bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık", "suç örgütü kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" olarak açıklanmıştı. Hatta Aydın, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık suçundan tam 4 bin 414 kez yargılandı. İşte yapılan yargılama sonucunda da Mehmet Aydın'a 45 bin yıl hapis cezası verildi.
Mehmet Aydın'ın son sözleri şöyle oldu:
Çiftlik Bank olayı neydi?
O dönemler çok fazla konuşulan Çiftlik Bank, kullanıcıların para kazandıkları sanal çiftlik oyunuydu. Ancak sistem çökünce Mehmet Aydın, yurt dışına firar etmiş ve yıllar boyunca da kaçak olarak anılmıştı. Kendi isteği ile teslim olan Mehmet Aydın, 2021 yılında Türkiye'ye getirilmiş ve burada tutuklanmıştı. Süreç, o zamandan beri de devam ediyordu...