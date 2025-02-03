Çiftlik Bank oluşumunun kurucusu olan Mehmet Aydın'a verilen ceza belli oldu. Aydın, 45 bin yıldan uzun süre hapis cezasına çarptırıldı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin bir numaralı gündem maddelerinden bir tanesi olan Çiftlik Bank ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sistemin kurucusu Mehmet Aydın'ın da yargılandığı davada karar çıktı. Mehmet Aydın ile yine Çiftlik Bank'ın kurucusu olduğu bilinen Fatih Aydın hakkında 45 bin 376 yıl 6’şar ay hapis cezası verildi.

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, birden çok suçla yargılanıyordu. Bu suçlamalar, "bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık", "suç örgütü kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" olarak açıklanmıştı. Hatta Aydın, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık suçundan tam 4 bin 414 kez yargılandı. İşte yapılan yargılama sonucunda da Mehmet Aydın'a 45 bin yıl hapis cezası verildi.

Mehmet Aydın'ın son sözleri şöyle oldu:

En başından söylediğim gibi ben dolandırma kastıyla bu işe girmedim, kimseyi dolandırmadım. Yaptığım yatırımlar mağdurların zararını karşılayabilecek durumda. Devlet el koyduğu için mağdur oldular, adli emanette olan param mağdurların zararını karşılayabilir.

Çiftlik Bank olayı neydi?

O dönemler çok fazla konuşulan Çiftlik Bank, kullanıcıların para kazandıkları sanal çiftlik oyunuydu. Ancak sistem çökünce Mehmet Aydın, yurt dışına firar etmiş ve yıllar boyunca da kaçak olarak anılmıştı. Kendi isteği ile teslim olan Mehmet Aydın, 2021 yılında Türkiye'ye getirilmiş ve burada tutuklanmıştı. Süreç, o zamandan beri de devam ediyordu...