Batık kripto para borsası THODEX'in CEO'su Faruk Fatih Özer'in tahliye edildiği haberleri gündeme bomba gibi düştü. Ancak işin aslı tam olarak öyle değil...

Türkiye'de haberciliğin şaşırtmayan bir yönünü bugün bir kez daha gördük. Pek çok kaynak, bugün paylaştığı bir haberde birkaç yıl önce gündeme bomba gibi düşen THODEX isimli kripto para borsası tarafından gerçekleştirilen dolandırıcılıkla ilgili bir haberle çalkalandı. Yayımlanan haberlerde THODEX CEO'su Faruk Fatih Özer'in tahliye edildiği bilgisi yer alıyordu.

Ancak haber, bu hâliyle tam olarak gerçeği yansıtmıyor. Zira Özer, üzerine atılı suçlardan sadece bir tanesinden tahliye kararı almıştı. Yani Özer'in serbest kalma gibi bir durumu yok ve THODEX CEO'sunun tutukluluk hâli devam edecek.

Faruk Fatih Özer'in avukatı tarafından yapılan açıklama şöyle

Yukarıdaki açıklamada da görebileceğiniz üzere Avukat Sevgi Erarslan, Faruk Fatih Özer'in sadece örgüt kurma suçu yönünden tahliye kararı aldığını açıkladı. THODEX CEO'su, hakkındaki dolandırıcılık suçlamalarından kaynaklı olarak tutuklu yargılanmaya devam edecek...