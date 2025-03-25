Çinli siber güvenlik uzmanları, ABD'ye çok ağır bir suçlamada bulundular. Yapılan açıklamaya göre ABD, dünyadaki tüm akıllı telefonları izliyor. Üstelik ABD'liler, bunun daha da ötesine geçmiş durumdalar...

Çin Siber Güvenlik Endüstrisi İttifakı (CCIA) bünyesinde çalışmalarını sürdüren siber güvenlik uzmanlarından çarpıcı bir açıklama geldi. Yayımlanan bir raporda ABD'nin dünyadaki tüm akıllı telefonları izlediği iddia edildi. CCIA raporuna göre en çok da iPhone sahipleri bu durumdan etkileniyordu.

Hazırlanan rapora göre ABD İstihbarat Topluluğu, istisnasız olarak herkesten veri topluyor. Toplanan veriler arasında bireylerin kişisel verileri, cihazlarda kullandıkları hesaplara ait bilgiler, cihazın iç sisteminde tutulan kayıtlar ve hatta konum geçmişleri de bulunuyor. ABD'lilerin bu veriler için hack araçlarını kullandığını aktaran Çinli yetkililer, bir iPhone'a iMessage uygulaması üzerinden sızıldığını söylüyorlar.

Dahası da var!

CCIA, olayın sadece sıradan bireylerin akıllı telefonları olmadığını iddia ediyor. Çin'in açıklamasına ABD İstihbarat Topluluğu, büyük bilişim şirketlerinin veri merkezlerini, mobil ağ sağlayıcılarını, internet servis sağlayıcılarını ve hatta USB kabloları gibi tüm veri aktarım cihazlarını da izliyor. Siber güvenlik uzmanlarına göre ABD, böyle büyük sistemlere sızarak daha fazla kişiyi daha kolay bir şekilde takip edebiliyor.

Peki bu iddia gerçekse ne olacak? Açık konuşmak gerekirse bu noktada yapabileceğimiz çok da bir şey yok. Neticede hepimizin verisi ABD'nin eline geçmiş olabilir. Şunu da kabul etmemiz gerekiyor; zaten yıllardır ya ABD ya da Çin tarafından üretilen teknolojileri kullanıyoruz. Artık bunu değiştirmenin bir yolu yok gibi görünüyor. Öte yandan; ABD çalıyor da Çin çalmıyor mu?