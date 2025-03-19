Geçtiğimiz hafta TBMM'de kabul edilen Siber Güvenlik Kanunu, Resmî Gazete'de yayımlandı. Çevrim içi ortamda işlenen suçlar, artık ağır cezalarla sonuçlanacak.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde TBMM'de kabul edilen "Siber Güvenlik Kanunu"ndan bahsetmiştik. Bu kanun, çevrim içi ortamda işlenen suçlar ve özellikle de sosyal medyada yapılan açıklamalarla ilgili önemli düzenlemeler içeriyordu.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Siber Güvenlik Kanunu, Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında resmen yayımlandı. Bugün itibarıyla yürürlüğe giren karar, Türkiye'de yeni bir dönemin başlamasını sağladı.

Peki yasa ile neler değişti?

Siber Güvenlik Kanunu kapsamında özellikle de devlet kurumlarını hedef alan siber saldırılar için ağır yaptırımlar olacak. Bu bağlamda; düzenlenen bir saldırı ve verilerin sızdırılması, 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile sonuçlanacak. Ayrıca kurumları veya şahısları hedef göstermek amacıyla kamuoyuna servis edilen haberler de inceleme altında tutulacak. Gerçeğe aykırı beyanlarda bulunulması hâlinde 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Siber Güvenlik Kanunu ile hayatımıza giren değişiklikler bunlarla sınırlı değil. Bir siber saldırı sonucunda ele geçirilen verileri satanlar için de büyük cezalar uygulanacak. Bu bağlamda; sızdırdığı veriyi satmak isteyenler, 15 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.

Kararla ilgili detaylı bilgi almak isterseniz:

Resmî Gazete'deki karara buradan ulaşabilirsiniz.