Çin, insansı robotların tüm yaşam döngüsünü izlemek amacıyla her bir robota özel 29 haneli resmî kimlik numarası vermeye hazırlanıyor.

Çin, yapay zekâ ve robotik alanındaki agresif büyümesini resmî bir denetim mekanizmasıyla taçlandırıyor.

Ülkenin Hubei eyaletinde başlatılan yeni bir proje kapsamında, insansı robotlara tüm yaşam döngülerini takip etmeyi sağlayacak benzersiz resmî kimlik numaraları verilecek.

29 haneli dijital pasaport dönemi

Wuhan’daki Hubei İnsansı Robot İnovasyon Merkezi tarafından yönetilen bu proje, insansı robotları âdeta birer kayıtlı vatandaş gibi sisteme dâhil ediyor. Çin vatandaşı kimlik numaralarına benzer şekilde tasarlanan bu yeni sisteme göre her robota temel kayıt verilerine ek olarak 11 karakter daha barındıran toplam 29 haneli özel bir kod atanacak.

Bu devasa kod bloğu sadece rastgele sayılardan oluşmuyor. İçinde robota dair hayati teknik bilgileri barındırıyor. 29 karakterlik bu resmî kimlik numarası; robotun marka milliyetini, üreticisini, ürün modelini, seri numarasını, donanım özelliklerini, zekâ seviyesini ve fabrika kayıtlarını detaylı bir şekilde listeliyor.

Eklem aşınmasından pil sağlığına kadar anlık takip

Sistem, robotların sadece fabrikadan çıkış anını değil, tüm ömürleri boyunca gerçekleştirdikleri her faaliyeti dijital bir platformda depolayacak. China Daily'nin aktardığı bilgilere göre kurulan dijital kimlik platformu ekipman bakım geçmişini, robotun hangi ticari veya endüstriyel senaryolarda kullanıldığını ve performans kayıtlarını ömür boyu saklayabilecek. İnovasyon merkezinden yapılan açıklamalarda, robotun eklem aşınması, batarya durumu ve hareket doğruluğu gibi gerçek zamanlı operasyonel verilerine, bu benzersiz kimlik numarasına bağlı merkezi bir yönetim platformu üzerinden erişilebileceği belirtiliyor.

Teknisyenler, robotlarda bir arıza meydana geldiğinde doğrudan bu kimlik numarasına bağlı operasyonel günlükleri ve bakım geçmişini inceleyerek hatayı hızla tespit edebilecek. Yetkililer, bu sistem sayesinde olası bir malpraktis veya sistem arızası durumunda sorumlunun kim olduğunu belirlemenin çok daha kolay olacağını söylüyor. Ayrıca bu veri tabanı, ikinci el robot pazarını da doğrudan hareketlendirecek potansiyele sahip. Gelecekte bir işletme ikinci el insansı robot almak istediğinde, robotu tekrar tekrar test etmek yerine doğrudan kimlik profilindeki servis geçmişini, çalışma koşullarını ve geçmiş performans raporlarını inceleyerek güvenle konuşlandırabilecek.