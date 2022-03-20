Çin'de Şimdiye Kadarki En Eski Dinozor Kalıntıları Bulundu

Çin'de keşfedilen yeni bir dinozor türünün şimdiye kadar keşfedilmiş en eski benzer türlerin atası olabileceği düşünülüyor. Şimdiye kadar Asya kıtasında keşfedilen en eski dinozor olduğu söylenen dinozor günümüzden 175-192 milyon yıl önce yaşamış olabilir.

Her ne kadar nesilleri milyonlarca yıl önce tükenmiş olsa da dinozorlar günümüzde hala çok sayıda dizi ve filme konu oluyor. Dinozorların bilinen pek çok farklı türü olsa da yeni türler keşfedilmeye devam ediliyor.

Yapılan kazılarda milyonlarca yıl öncesinde yaşamış pek çok ilginç canlının yanı sıra yeni dinozor türleri de keşfediliyor. Geçtiğimiz günlerde de size daha önce eşi benzeri görülmemiş bir ‘kolsuz dinozor’ türü Kuzey Afrika’da keşfedilmişti. Bu kez de benzer bir haber Çin’deki kazılardan geldi.

Zırhlı dinozorların atası olduğu düşünülen yeni bir tür keşfedildi

Yıllar önce zırhlı dinozorlar ilk defa keşfedildiğinde bu arkeologları fazlasıyla heyecanlandırmayı başarmıştı. Uzun bir süredir ise yeni bir zırhlı dinozor türü keşfedilmiyordu; ta ki bugüne kadar. Çin’de gerçekleştirilen kazılarda arkeologlar tarafından çıkartılan kalıntıların farklı bir zırhlı dinozor türüne ait olabileceği ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonucu, bu çok eski ve az hasar görmüş iskelet parçalarının bilinen en eski zırhlı dinozor türü olan Hyplaeosaurus’tan bile eski bir zamanda yaşamış olabileceği belirlendi.

Dinozorun yaşını ve yaşamış olabileceği dönemi göz önünde bulunduran araştırmacılar, bu yeni türle ilgili ilginç bilgiler elde etti. Yaklaşık olarak günümüzden 174-192 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen bu yeni tür, bilinen en ünlü zırhlı dinozorlar olan stegosaurlar ve ankysaurların ortak bir atası olabileceği düşünülüyor. Araştırmacılar, bu iki türün ortak atasını “koruyucu” anlamına gelen thyreophorans olarak adlandırılan bir grubun oluşturduğunu düşünüyorlardı ancak yapılan keşiflerde bu türe dair herhangi bir kalıntıya şimdiye kadar rastlanmamıştı. Çin’de bulunan bu kalıntıların ise şimdiye kadar keşfedilmiş ilk thyreophorans türü olabileceği düşünülüyor.