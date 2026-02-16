Çin, Lazerle Uzaydan Dünya'ya 120 Gbps Bağlantı Hızlarına Ulaşarak Rekor Kırdı!

Çin'de uydu ile yer istasyonları arasında şimdiye kadarki en yüksek hız olan 120 Gbps'lik veri iletimi gerçekleştirildi. Uydu ve yer istasyonları arasında veri iletim teknolojileri her geçen gün çok daha gelişmiş hâle geliyor.

Gelişen teknoloji sayesinde internet ve veri aktarım hızları da gün geçtikçe daha iyi hâle geliyor. Uzay ile yeryüzü arasında veri aktarımı da araştırmacıların bir süredir üzerinde çalıştığı bir konuydu. Şimdi ise bu konuda Çin’de tarihe geçecek bir başarıya imza atıldı.

Çin Bilimler Akademisi bünyesindeki Havacılık ve Uzay Bilgi Araştırma Enstitüsü (AIR), uydu-yer lazer iletişimini saniyede 100 Gbps eşiğinin üzerine çıkaran operasyonel bir uygulama deneyini başarıyla tamamladı.

120 Gbps’lik veri aktarımı gerçekleşti

Havacılık ve Uzay Bilgi Araştırma Enstitüsü, uzay ile yeryüzü arasında 120 Gbps’lik veri aktarım hızına ulaşmayı başardı. Bu da bu alanda şimdiye kadar ulaşılan en yüksek hız olarak kayıtlara geçti ve bilim dünyası için bir kilometre taşı olmayı başardı. Çalışma, yüksek hızlı uzay veri iletim yeteneklerinde önemli gelişmeler yaşandığının bir göstergesi.

Bu başarı, AIR ekibinin daha önce 2023'te 10 Gbps ve 2025'te 60 Gbps hızlarına ulaşmasının ardından kaydettiği hızlı teknolojik atılımların üzerine inşa edildi. Geçen yıla kıyasla 2 kart artması ne kadar hızlı geliştiğinin bir göstergesi. Testler, Çin’de AIRSAT-02 uydusuyla doğrudan iletişim kuran, kendi geliştirdikleri 500 milimetre açıklıklı bir lazer yer istasyonunda yapıldı.

Ekip, AIRSAT-02 uydusunda herhangi bir fiziksel donanım değişikliği yapmadan bu atılımı gerçekleştirdi. Kapasite, yalnızca yörünge içi yazılım yeniden yapılandırmasıyla 60 Gbps'den 120 Gbps'ye etkili bir şekilde iki katına çıkarıldı ve mevcut lazer iletişim yükünün potansiyeli tamamen ortaya çıkarıldı.

Test, yeni sistemin istikrarlılığını ve verimliliğini ortaya koyuyor. Uzay veri iletiminin; %93 oranında başarıyla uydu ve yer istasyonuyla saniyeler içinde bağlantı kurması, testte 108 saniye boyunca kesintisiz işlem yapılmasıyla sorunsuz iletim, 12.656 terabit veri iletilmesiyle devasa veri hacmi gibi avantajlara sahip olduğu görüldü.