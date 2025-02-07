Çin’in en iyi otomobili seçildi. Exlantix ET, Çin’de 2024 Yılının Otomobili unvanını kazandı.

Çin Merkez Televizyonu (CCTV), Chery'nin yeni nesil elektrikli crossover modeli Exlantix ET'nin, 2024 yılı için Çin’de Yılın Otomobili seçildiğini duyurdu. Ödülü kazanan modelin uzun menzilli elektrikli araç (EREV) versiyonu olduğu belirtildi.

27 Ocak'ta CCTV tarafından gerçekleştirilen 5. Çin Otomobil Ödülleri, CCTV-2 kanalında yayınlandı. Çin'de otomotiv dünyasının önemli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen ödül töreninde jüri, Çin Otomotiv Teknoloji ve Araştırma Merkezi (CATARC), Otomobil Üreticileri ve Bayileri Derneği, Otomotiv Mühendisleri Derneği ve Uluslararası Ticaretin Teşviki Konseyi'nden oluştu.

Exlantix ET, Çin'de 2024 yılının otomobili seçildi

Çin’de Exeed Sterra ET adıyla satılan model, uluslararası pazarlarda Exlantix ismiyle yer alacak. Exlantix ET, ödüle aday gösterilen 31 model arasından sıyrılarak birinci oldu. Chery yetkilileri, ödülü kazanmada etkili olan üç temel faktörün menzil uzatıcı sistem, dört tekerlekten çekiş ve akıllı sürüş teknolojisi olduğunu açıkladı.

Çin'de 26.175 – 44.100 dolar fiyat aralığında satışa sunulan Exlantix ET, bu yıl Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya pazarlarına açılacak. Uluslararası versiyon, bazı tasarım değişiklikleriyle birlikte satışa çıkacak.

Exlantix ET’nin teknik özellikleri

EREV (Uzun menzilli elektrikli araç) versiyonu, 1.5 litrelik turbo beslemeli jeneratör kullanıyor.

Termal verimliliği %44,5, yakıt tüketimi ise 100 km’de 5.9 litre.

67 litrelik yakıt deposu var

Gotion üretimi 41 kWh LFP batarya, yalnızca elektrikli sürüş modunda 240 km menzil sunuyor.

Boyutlar: 4955 mm uzunluk, 1975 mm genişlik, 1698 mm yükseklik

Aks mesafesi: 3000 mm

Arazi sürüşü için 240 mm yerden yüksekliğe sahip.

Dört tekerlekten çekiş sistemi ise iki elektrik motorundan oluşuyor:

Ön aksta 150 kW (201 hp) gücünde bir motor

Arka aksta 195 kW (261 hp) gücünde bir motor

Toplam sistem gücü 345 kW (485 hp) ve 634 Nm tork üretiyor. 0’dan 100 km/s hıza 4.8 saniyede ulaşabiliyor. Aynı zamanda ön ve arka akslar arasında %0-100 arasında değişen tork dağıtımı yapabiliyor. Akıllı sürüş sistemi, NVIDIA'nın iki Orin-X çipi ile çalışıyor ve 508 TOPS işlem gücüne sahip. Araçta 30 farklı sensör bulunuyor ve haritasız otonom sürüş destekleniyor.

2024 Çin Otomobil Ödülleri'nin diğer kazananları:

Tema Araç: Aito M9, Volkswagen Magotan

En Güvenli Araç: Hongqi EHS7 (Tiangong 8)

En İyi Tasarım: M-Hero 917 Dragon Armour, Chery iCar V23

En Düşük Karbon Ayak İzi: Geely Galaxy EX5

En Konforlu Araç: Nissan Pathfinder, Deepal G318

Gelişmiş Otonom Sürüş: Li Auto L6

En İyi Bağlantılı Hizmetler: Xiaomi SU7

En Sağlıklı Araç: Voyah Courage

En İyi Motor ve Şanzıman: Chery Fulwin T9

En İyi Yol Tutuşu: Honda Integra, Audi A3

En İyi Arazi Aracı: Toyota Land Cruiser Prado

En İyi MPV: Roewe iMax 8 DMH

En İyi SUV: Hyundai Santa Fe, Wey 07

En İyi Sedan: Toyota Camry, Volkswagen Passat Pro

Bu yıl ödül alan modeller arasında akıllı sürüş teknolojileri ve düşük karbon emisyonu sunan araçlar ön plana çıktı. Exlantix ET’nin Yılın Otomobili seçilmesi dikkat çekerken, farklı kategorilerde ödül kazanan diğer araçlar da teknolojik yenilikler ve sürdürülebilirlik alanındaki gelişmeleri gözler önüne serdi.