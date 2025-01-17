BYD, yeni otomobillerini duyurdu. Han L ve Tang L olarak isimlendirilen otomobiller, Han ile Tang'ın yeni versiyonları olarak lanse edildi. Araçların fiyatları henüz belli değil

Çinli otomobil devi BYD, düzenlediği bir etkinlikte yeni otomobillerini duyurdu. "Han L" ve "Tang L" olarak isimlendirilen otomobiller, küresel çapta piyasaya sürülmeleri hâlinde büyük ilgi görecekler gibi görünüyor.

BYD Han L ile başlayalım. Bu otomobil, Türkiye'de de satılan Han'ın yenilenmiş bir versiyonu. Sedan otomobil, dışarıdan bakıldığı zaman ultra lüks görünüyor. Krom detaylar ve LED destekli ince farlarla donatılan otomobilin arka kısmında oldukça etkileyici bir ışık barı bizleri karşılıyor.

Karşınızda BYD Han L

BYD Han L, 810 kW gücünde bir elektrik motorundan güç alıyor. Ayrıca dört tekerden çekiş sistemine sahip olan sedan otomobil, oldukçe keyifli bir sürüş deneyimi sunacak gibi görünüyor. BYD'nin açıklamasına göre bu sedanın 0-100 km/s hızlanma süresi sadece 2,7 saniye.

Orijinal Han'dan 10 mm daha uzun, 50 mm daha geniş ve 10 mm daha yüksek olacak Han L, fişli hibrit seçeneğine de sahip olacak. Bu versiyonlar, DM-i ve DM-p takılarına sahip olacaklar. DM-i versiyonda 1.5 litrelik benzinli motor, 200 kW elektrikli motor ile eşleştirilecek. DM-p versiyonda ise ikinci bir elektrik motoru daha bulunacak.

Ve BYD Tang L

BYD Tang L, oldukça şık bir tasarımla gelecek. Tıpkı Han L'deki gibi bu otomobilde de krom detaylar göreceğiz. Ayrıca incecik şerit LED farlar da dikkat çeken hususlar arasında yer alacak. 5040/1996/1760 mm boyutlara sahip olacak dev SUV, büyük araba seven tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor.

BYD Tang L, motor seçenekleri açısından Han L ile tamamen aynı olacak. Yani iki otomobil, dışarıdan bakıldığı zaman farklı görünecek olsalar da kaput altında aynı güç aktarma organlarına ev sahipliği yapacaklar.

Her iki otomobil de bugün itibarıyla Çin pazarındaki yerini alacak. Araçların fiyatları ve iç tasarımları gibi detaylar da yine bugün gerçekleştirilecek lansmanda gün yüzüne çıkacak.