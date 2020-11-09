Tianfu Cup'ta 1,21 milyon dolarlık ödül havuzundan pay almak için rekabet eden beyaz şapkalı hackerlar, Windows 10, iOS 14, Android gibi popüler yazılımlarda açıklar bularak hacklemeyi başardılar.

Çin’in en büyük ve en prestijli hackathon etkinliği olarak kabul edilen Tianfu Cup, geçtiğimiz hafta sonu Çin’in Chengdu kentinde gerçekleşti. Etkinliğe katılan beyaz şapkalı hackerların hacklediği yazılımlar arasında Windows 10, iOS 14, Ubuntu, Adobe PDF Reader, Chrome gibi popüler yazılımlar da bulunuyor.

Söz konusu hackathon etkinliğinde toplam ödül havuzu 1,21 milyon dolar seviyesindeydi ve Çinli siber güvenlik devi Qihoo 360, 744,5 bin dolar ile etkinliğin birincisi oldu. AntFinancial Lightyear Security Lab ile Pang ise sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

Apple, Google, Microsoft gibi yazılım üreticileri, söz konusu açıklarla ilgili bilgilendirildi

Hackathon’da rekabet eden takımlar, orijinal bir açık bularak hacklemek için beşer dakikalık üç deneme hakkına sahipti. Yarışmacılar, seçtikleri hedefe ve istismar ettikleri güvenlik açığının türüne göre farklı para ödülleri aldı.

Söz konusu yarışmanın amacı yazılımlardaki açıkları bulup bunlardan faydalanmak olmadığından tespit edilen tüm açıklar yazılım üreticilerine de bildirilmiş durumda. Ortaya çıkarılan tüm istismarlar önümüzdeki haftalarda yayınlanacak güncellemeler ile giderilecek.

Tianfu Cup’da hacklenen yazılımlar