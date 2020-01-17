Mikroplastikler, Kum Yengeçlerinin Ölüm Oranlarını Artırıyor

Kıyı ekosisteminin en önemli canlılarından biri olan kum yengeçleri, doğanın kirlenmesinden etkilenen canlılar arasına katıldı. Yapılan bir araştırmaya göre denizdeki mikroplastikler, kum yengeçlerinin üreme verimliliğini olumsuz yönde etkiliyor ve ölüm oranlarını artırıyor.

Kum yengeçleri, kıyı ekosistemlerinde fazlasıyla önemli bir yere sahip. Portland Eyalet Üniversitesi’nin yaptığı yeni bir araştırmaya göreyse bu tür, gezegenimizin kirlenmesinden ciddi derecede etkileniyor. Araştırmaya göre kum yengeçleri, plastik mikrofiberlere maruz kaldıkça ölüm oranları artıyor ve üreme oranları azalıyor.

Portland Eyalet Üniversitesi’nin Kara, Çevre ve Toplum programında doktora adayı olan Dorothy Horn, mikrofiberlerin yetişkin kum yengeçlerinin ölüm oranlarını, üreme oranlarını ve embriyonik gelişimine nasıl bir etki yaptığını araştırdı. Dorothy, kum yengeçlerinin yaşadığı etkiyi ortaya çıkarmayı başardı.

Ekosistemde önemli yere sahip kum yengeçlerinin sayısı azalıyor:

Araştırmaya geçmeden önce kum yengeçlerinin önemini kısaca anlatmakta fayda var. Kum yengeçleri, suda bulunan ufak parçacıkları tüketerek hayatta kalıyor. Bu hayvanlar ‘belirteç tür’ olarak kabul ediliyor. Bunun açıklaması da şu şekilde: Kum yengeçlerinin sağlığı, ekosistemin sağlığını yansıtıyor.

Etrafta bulunan herhangi bir şey kum yengeçlerini etkilediği zaman, ekosistemde bulunan diğer canlılar da aynı şeyden etkileniyor. Kum yengeçleri insanlar için önemli bir yere sahip olmasa da içinde yaşadığımız dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan sorunu gösterebilen güce sahip.

Şimdi gelelim araştırmaya. Dorothy Horn, ABD’nin Oregon eyaleti kıyılarında 19 farklı noktadan topladığı tüm kum örneklerinde mikroplastiklere rastladı. Araştırmacı, topladığı örneklerle kum yengeçlerinin ne derecede mikroplastiklere maruz kaldıklarını bulmak için laboratuvarda deney yaptı.

Yapılan deney sonucunda kum yengeçlerinin giderek daha fazla mikroplastiği sindirdiği keşfedildi. Sonuç olarak kum yengeçlerinin ölüm oranlarında artış ve bu hayvanların geride bıraktığı sağlıklı yumurta sayısında azalma görüldü. Mikroplastikler aynı zamanda kum yengeçlerinin embriyonik gelişim oranlarında da değişim yarattı.

Peki kum yengeçlerinin gördüğü zarar ne anlama geliyor? Dorothy, kum yengeçlerinin kıyı balıkları, bazı deniz memelileri ve kuşlar için besin kaynağı olduğunu hatırlattı. Yani kum yengeçlerinin sayısında yaşanan bir azalma, besin zincirinin üst halkalarında da muhtemelen bazı etkilere sahip olacak.