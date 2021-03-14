Ünlü cips markası Lay's, cips parçasını ağzınıza attığınız anda izlediğiniz videoda altyazı gösterecek bir eklenti yayınladı. Fikir, şirketin birlikte çalıştığı Vietnam merkezli Happiness Saigon isimli bir şirketten çıktı.

Film, dizi veya YouTube üzerinden bir video izlerken birçok kişi atıştırmalık olarak cips tercih edebiliyor. Fakat bir şey izlerken cips yemenin getirdiği bir eksisi de bulunuyor. Kıtır parçaları ağzımıza attığımızda ağzımızın içinde oluşan ses, kulaklarımızın neredeyse hiçbir şeyi anlayamamasına neden oluyor.

Bu duruma bir çözümse ünlü cips markası Lay's ve Vietnam merkezli "Happiness Saigon" arasında yapılan ortaklıkla sunuldu. Happiness Saigon'un çözümü, cipsi ağzınıza attığınız anda izlediğiniz videoda otomatik olarak bir altyazı çıkmasını sağlayacak Google Chrome eklentisi geliştirmekti.

Cips parçasını ağzınıza attığınız anda altyazılar otomatik olarak açılsın istiyorsanız:

"Crispy Subtitles from Lay's" isimli bu eklenti geliştirildi ve geçtiğimiz günlerde Happiness Saigon tarafından paylaşılan videoyla birlikte gösterildi. Eklenti, YouTube'da bir film, dizi veya video izlerken cipsi ağzınıza attığınız anı otomatik olarak algılıyor ve tam o anda size videoda seçili olan altyazıyı gösteriyor.

Crispy Subtitles eklentisini geliştiren ekip, dünyanın her yerinden insanların cips yerkenki seslerini topladı. Elde edilen seslerin toplam uzunluğu 178 saatti. Yani ellerinde epey fazla sayıda insanın cips yerken çıkardığı ses bulunuyordu. Kaydedilen bu sesler, eklentide bulunan yapay zekâ tarafından sizin cips yediğinizi anlamak kullanılıyor.

Video izlerken bir şeyi kaçırmamanızı vadeden eklentiyi indirmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz. 3 Mart'ta yayınlanan eklenti, henüz hiçbir güncelleme almadı. Eklentiyi indirip denedikten sonra eklentiye dair yorumlarınızı da aşağıdaki yorum bölümünde belirtmeyi unutmayın.