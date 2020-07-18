Cloudflare Çöktü: Pek Çok Sitede Erişim Sorunları Yaşandı

Web sayfalarının DDoS gibi saldırılara karşı kullandığı performans ve güvenlik hizmeti Cloudflare’in sunucularında yaşanan sorun nedeniyle aralarında bizim de olduğumuz pek çok siteye erişimde zorluk yaşandı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle internet kullanımının önemli ölçüde arttığı bir dönemde yaşıyoruz. İnternet kullanımının artmasıyla birlikte bu ağırlığı kaldırmayan sunucularda da bazı durumlarda çöküntüler yaşanabiliyor. Bugün ise tüm dünya genelinde olan ve Türkiye’de de fazlasıyla hissedilen bir çökme sorunuyla karşılaştık.

Cloudflare’in sunucularında yaşanan bir sorun nedeniyle, bu hizmeti kullanan pek çok sitede kısa süreli erişim sorunları yaşandı. Discord, Medium, Patreon gibi yurt dışı kaynaklı platformlara erişimde zorluk yaşanırken Türkiye’de de Ekşi Sözlük, Yemek Sepeti gibi pek çok sitede kısa süreli erişim sorunu yaşandı. Webtekno olarak Cloudflare hizmetini kullanan bizlerin de kısa da olsa yaşadığı bu sorun, bizim için şu anda çözülmüş görünüyor.

Cloudflare durumu araştırıyor

Yaşanan sorunun farkında olduklarını söyleyen Cloudflare, belirli konumlardaki sunucularda sorun yaşandığını ve çözmeye çalıştıklarını söyledi. Geniş çaplı çökme sorununun hangi veri merkezlerinde olduğunu da açıklayan Cloudflare; bu sorunların SJC, DFW, SEA, LAX, ORD, IAD, EWR, ATL, LHR, AMS, FRA, CDG isimli veri merkezlerinde olduğunu belirtti.

Son dönemde gerek sosyal medya platformları gerekse de Cloudflare gibi şirketlerin sunucu kaynaklı sorunlar yaşadığını sık sık görmeye başladık. Bu sorunların artmasının sebebi net olarak açıklanmasa da genel olarak artan internet kullanımından kaynaklandığı düşünülüyor. Peki sizler bu süreçte bazı web sayfalarına girerken zorluk yaşadınız mı?