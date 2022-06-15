Coca-Cola kısa bir süre önce gelen zamların ardından, ürünlerine bir zam daha uygulayacağı haberleriyle gündeme geldi. 17 Haziran'dan itibaren gelecek olan zamla birlikte ürünlerin fiyatları yüzde 20 ila 31 arasında artış gösterecek.

Ülkemiz ve tüm dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar yediğimiz yemekten, içtiğimiz suya, gittiğimiz yola kadar her alanda bizleri etkilemeye devam ediyor. Tüm alanlarda etkili olan zamların vurduğu son ürün ise kola fiyatları oldu.

Kola her ne kadar ‘zararlı’ gözüyle bakılsa da ülkemizde çok sık tüketilen bir içecek. Ancak son dönemlerde zamlardan etkilenerek 2,5 litresi 20 TL’ye kadar çıkmıştı. Özellikle yemeklerin yanında sıklıkla tercih edilen kola, bugün yeni bir zam haberiyle tekrar gündeme geldi.

2,5 litre kola 25 TL oldu

Coca-Cola tarafından duyurulduğu bildirilen yeni haberlere göre, kola fiyatlarının yanı sıra Schweppes gibi diğer benzer içeceklerin fiyatlarına da yeni bir düzenleme geliyor. Gelen haberlere göre, önümüzdeki günlerde Coca-Cola tarafından üretilen içeceklere önümüzdeki günlerde yüzde 20 ila 31 arasında bir zam gelmesi bekleniyor.

Coca-Cola’nın sıkı rakibi olan Pepsi Co.’da ürünlerine yüzde 20 oranında bir zam yapmayı planlıyor. Coca-Cola'nın yeni zamlarıyla birlikte geçtiğimiz günlerde gelen zamla 20 TL’yi bulan 2,5 litre kolanın fiyatı 25 TL’ye çıkması bekleniyor. Yeni zamların 17 Haziran itibarıyla geçerli olması bekleniyor.

İşte zamlarla birlikte gelecek zam oranları: