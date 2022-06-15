Ülkemiz ve tüm dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar yediğimiz yemekten, içtiğimiz suya, gittiğimiz yola kadar her alanda bizleri etkilemeye devam ediyor. Tüm alanlarda etkili olan zamların vurduğu son ürün ise kola fiyatları oldu.
Kola her ne kadar ‘zararlı’ gözüyle bakılsa da ülkemizde çok sık tüketilen bir içecek. Ancak son dönemlerde zamlardan etkilenerek 2,5 litresi 20 TL’ye kadar çıkmıştı. Özellikle yemeklerin yanında sıklıkla tercih edilen kola, bugün yeni bir zam haberiyle tekrar gündeme geldi.
2,5 litre kola 25 TL oldu
Coca-Cola tarafından duyurulduğu bildirilen yeni haberlere göre, kola fiyatlarının yanı sıra Schweppes gibi diğer benzer içeceklerin fiyatlarına da yeni bir düzenleme geliyor. Gelen haberlere göre, önümüzdeki günlerde Coca-Cola tarafından üretilen içeceklere önümüzdeki günlerde yüzde 20 ila 31 arasında bir zam gelmesi bekleniyor.
Coca-Cola’nın sıkı rakibi olan Pepsi Co.’da ürünlerine yüzde 20 oranında bir zam yapmayı planlıyor. Coca-Cola'nın yeni zamlarıyla birlikte geçtiğimiz günlerde gelen zamla 20 TL’yi bulan 2,5 litre kolanın fiyatı 25 TL’ye çıkması bekleniyor. Yeni zamların 17 Haziran itibarıyla geçerli olması bekleniyor.
İşte zamlarla birlikte gelecek zam oranları:
- Coca-Cola 200 ml. cam şişe: Yüzde 28,59
- Cappy 200 ml. kutu: Yüzde 25,13
- Coca-Cola 200 ml pet şişe: Yüzde 25,00
- Coca-Cola 250 ml kutu: Yüzde 25,02
- Schweppes 250 ml kutu: Yüzde 31,58
- Cappy 250 ml cam şişe: Yüzde 25,02
- Coca-Cola 330 ml: kutu: 25,02
- Cappy 330 ml kutu: Yüzde 25,02
- Fuse Tea 330 ml kutu: Yüzde 25,02
- Coca-Cola 450 ml pet şişe: Yüzde 28,64
- Coca-Cola 1 lt pet şişe: yüzde 20,02