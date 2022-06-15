Motorin fiyatlarına zam geleceği iddia edildi. Sektör kaynaklarına göre motorin, bu gece yarısı itibarıyla 1,27 TL zamlanacak. Bu zam gerçek olursa, motorin litresi 30 TL'ye merdiven dayayacak.

Akaryakıt sektöründe can sıkıcı haberlere bir yenisi daha eklendi. Sektör kaynaklarının ortaya attığı iddialara göre motorin, ne yazık ki bu gece yarısı itibarıyla zamlanacak. Zammın oranı, litrede 1.27 TL olacak. Benzin ve LPG içinse herhangi bir zam iddiası söz konusu değil.

Sektör kaynaklarına göre motorin zammı, bu gece yarısı itibarıyla pompa fiyatlarını değiştirecek. Tabelalar, gece yarısı itibarıyla 30 TL'ye merdiven dayayacak. Motorinin nakliye sektöründe vazgeçilmez olduğunu da belirtelim. Yani bu zamlar, otomobili olmayanları dahi etkileyecek.

Büyük şehirlerdeki fiyatlar nasıl değişecek?

Motorin fiyatlarını 30 TL'ye yükseltecek zam beklentisi gerçek olursa; İzmir, İstanbul ve Ankara'daki fiyatlar şöyle değişecek;

İstanbul (Avrupa): 29.13 TL

Ankara: 29.24 TL

İzmir: 29.25 TL

*Fiyatlar Shell'in internet sitesine göre belirlenmiştir.