Ağız bakım ürünlerinin öncü markalarından Colgate, yaptığı ilginç reklam kampanyasıyla bir süre epey konuşulmuştu. Görsellerde insanların çok tuhaf fiziksel özellikleri vardı. Peki bununla ne anlatmaya çalışıyorlardı?

Colgate’in 2013 yılında yayımladığı reklam kampanyasında, tuhaf bir şeyler vardı. İnsanların uzuvlarındaki gariplikler ve fazladan uzuvlar...

Bu görsellerin ardında anlatılmak istenen bir şey de vardı elbette. Kendi kendinize düşünerek tahmin etmenin zor olduğu konuya bir açıklık getirelim.

Önce şu tuhaf görsellere bir göz atalım:

Dikkatlice bakın... Garip olan şeyi gördünüz mü?

Adamın dişindeki yemek artığından bahsetmiyoruz. Arkada fazladan uzanmış bir kol var!

Diğer görselimize geçelim. Buradaki garipliği fark ettiniz mi?

Adamın bir kulağı eksik!

Son görsel. Fazladan olan şeyi gördünüz mü?

Evet, kadının 6 parmağı var!

Peki ne anlatmak istiyorlar?

Biz söylemeseydik muhtemelen fotoğraflara baktığınızda muhtemelen ilk fark ettiğiniz şey bu fazladan parmaklar, kollar ya da eksik kulak olmazdı. Aksine ilk dikkat çeken şey, dişlerde kalan yemek artıkları olurdu.

İşte reklamın da tam olarak değinmek istediği nokta bu: Dişlerdeki yiyeceklerin, herhangi bir fiziksel kusurdan daha fazla dikkat çekmesi… Yani dolaylı yoldan, diş ipi kullanın diyor.

Sizce etkili bir reklam mı? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyoruz!