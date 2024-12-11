Türkiye’nin önde gelen internet sağlayıcılarından olan Comnet, son birkaç gündür abonelerinin yaşadığı problemlerle gündemdeydi. Binlerce kullanıcı, internet erişiminde sorunlar yaşadıklarını söylüyordu. Konuya ilişkin ise bir açıklama yapılmamıştı. Bazı iddialarda şirketin Türk Telekom’a borcu olabileceği belirtilmişti.
Şikâyetler durmadan devam ederken bugün Comnet’ten LinkedIn üzerinden resmî açıklama geldi. Şirket, Türk Telekom internet hizmetinin 11 Aralık, yani bugün itibarıyla sonlandığını açıkladı. Yani artık aboneler, bu şirketin internet hizmetinden yararlanamayacak, başka ISS’e geçmek zorunda kalacak. Müşterilerin, kolay iptal başvurusunu yaptıktan sonra ödeme yaptıkları kartlara iade alabilecekleri belirtildi. Şirketin veri merkezi, kurumsal erişim hizmetleri, sunucu servisi gibi hizmetlerinin ise devam edeceği aktarıldı.
Comnet tarafından yapılan açıklama
Yıllar içinde geliştirdiğimiz yazılım, altyapı ve uygulamalarla ülkemizde birçok firmaya örnek olmuş, kullanıcılarımızın en iyi deneyimi yaşaması için yatırımlarımıza devam etmiş bulunmaktayız. Türkiye’de ilk defa ön ödemeli internet servislerini hayata geçirerek sektördeki birçok firmaya ilham kaynağı olmuş ve kullanıcıların daha uygun koşullarda hizmet almasının önünü açmılştır.
Comnet, yine ülkemizde ilk defa son kullanıcı erişim hizmetlerini sahip olduğu binlerce peering ile destekleyerek gerçek özgür internet deneyimini değerli kullanıcılarına sunmanın gururunu ve mutluluğunu yaşamıştır. Sektöre yön vererek diğer firmalara yeni ufuklar açmış ve Türk internet sektörüne yeni bir deneyim kazandırmıştır.
Yıllardır birçok sosyal sorumluluk projesine ön ayak olan Comnet, ulusal ve uluslararası platformlarda ülkemizi başarıyla temsil etmiş ve etmeye devam etmektedir. Comnet’in diğer servisleri olan veri merkezi hizmetleri, kurumsal erişim hizmetleri, Homepass erişim hizmetleri, sunucu servisleri gibi tüm faaliyetleri kesintisiz olarak devam etmektedir ve herhangi bir aksama söz konusu değildir.
Bize bu süreçte desteklerini esirgemeyen, gerçek özgür internet kullanıcılarımıza gösterdikleri teveccüh ve sevgiden dolayı çok teşekkür ederiz.
Yapılacak İşlemler:
Başka bir firmaya geçiş yapmak isteyen abonelerimiz, Comnet uygulaması veya web sitemiz üzerinden online işlemler bölümüne giriş yaparak xDSL hizmet numarasını alabilir ve geçiş işlemlerini tamamlayabilirler.
Hizmetlerini iptal etmek isteyen kullanıcılarımız, yine Comnet uygulaması veya web sitemiz üzerinden giriş yaparak kolay iptal başvurusunu tamamlamalıdır. Bu başvuru sonrasında, teslim edilmesi gereken modem ve ONT cihazlarının Comnet’e ulaştırılması gerekmektedir.
Kullanıcılarımızın kalan yasal günleri hesaplanarak hak edilen tutar, ödeme yapılan kartlarına iade edilecektir."