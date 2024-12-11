Binlerce Comnet abonesi, son birkaç gündür internet erişiminde sorun yaşıyor ve şirkete tepki gösteriyordu. Bugün şirketten nihayet bir açıklama geldi. Sağlayıcı, internet hizmetini sonlandırdığını duyurdu.

Türkiye’nin önde gelen internet sağlayıcılarından olan Comnet, son birkaç gündür abonelerinin yaşadığı problemlerle gündemdeydi. Binlerce kullanıcı, internet erişiminde sorunlar yaşadıklarını söylüyordu. Konuya ilişkin ise bir açıklama yapılmamıştı. Bazı iddialarda şirketin Türk Telekom’a borcu olabileceği belirtilmişti.

Şikâyetler durmadan devam ederken bugün Comnet’ten LinkedIn üzerinden resmî açıklama geldi. Şirket, Türk Telekom internet hizmetinin 11 Aralık, yani bugün itibarıyla sonlandığını açıkladı. Yani artık aboneler, bu şirketin internet hizmetinden yararlanamayacak, başka ISS’e geçmek zorunda kalacak. Müşterilerin, kolay iptal başvurusunu yaptıktan sonra ödeme yaptıkları kartlara iade alabilecekleri belirtildi. Şirketin veri merkezi, kurumsal erişim hizmetleri, sunucu servisi gibi hizmetlerinin ise devam edeceği aktarıldı.

Comnet tarafından yapılan açıklama