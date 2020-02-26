Corona Virüsü Coca-Cola’yı da Etkileyebilir

iPhone başta olmak üzere birçok markayı olumsuz etkileyen corona virüsü bu sefer de Coca Cola’yı tehdit ediyor. Ucuz iş gücü ve büyük sanayisi nedeniyle çoğu marka ürünlerini Çin’de üretiyor ve ithal ediyordu. Fakat corona virüsünün ortaya çıkmasıyla bu markalar ekonomik anlamda olumsuz etkilendi.

Birçok firma ürünlerini Çin’de üretiyordu. Ancak son zamanlarda Çin’de ve diğer ülkelerde yaşanan corono virüsü birçok markayı ekonomik anlamda olumsuz etkiledi. Bu markalardan birisi de Coca-Cola oldu. Coca-Cola Çin kaynaklı tatlandırıcıların üretim ve ihracatında gecikmeler yaşıyor. Yaşanan bu aksaklıklar Coca-Cola Zero ve Coca-Cola Light üretiminin azalmasına ve stokların bitmesine neden olacak gibi duruyor.

Corona virüsü, ABD ekonomisini önemli ölçüde etkiliyor. Ayrıca bu durum ABD’nin ötesine geçildiğinde, sevilen bir içeceğin üretimi de olumsuz anlamda etkileyecek: Diyet Kola. Şirket, pazartesi günü yayınlanan yıllık raporunda, şu anda bu iş kesintisinin geçici olmasını beklediklerini belitti. Fakat gecikme süresinin uzaması durumunda şirketin stokları eritmeye başlayacaklarını bu yüzden de tedirgin olduklarını ifade etti.

Coca-Cola, pazartesi günü yayınlanan yıllık raporunda, Corona virüsü salgının bir sonucu olarak diyet ürünlerinin çoğunda kullanılan sıfır kalorili bir tatlandırıcı olan Sukraloz da dahil olmak üzere Çin'de tedarik edilen bileşenlerin üretim ve ihracatındaki gecikmeler yaşandığını söyledi.

Raporda, "19 Ocak ayından itibaren Corona virüs COVID-19 salgınının patlak vermesinin bir sonucu olarak Çin'deki tedarikçilerimiz bu bileşenlerin üretiminde ve ihracatında bazı gecikmeler yaşadılar " ifadeleri kullanıldı. "Acil durum tedarik planları başlattık ve bu gecikmeler nedeniyle kısa vadeli bir etki öngörmüyoruz. Bununla birlikte, Çin'deki üretim veya ihracat işlemlerinin bozulması durumunda, bu bileşenlerin bazılarının daha sıkı tedariklerini uzun vadede görebiliriz" denildi.

Virüsün uluslararası iş üzerindeki yaygın ekonomik etkisi nedeniyle, finansal hizmetler firması deVere Group'un CEO'su Nigel Green, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Corona virüsünün 2020 yılında dünyayı küresel bir durgunluğun eşiğine sürükleme ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Green, "Yatırımcılar, Corona virüsünün ciddi ve geniş kapsamlı ekonomik sonucu tarafından büyük ölçüde hazırlıksız yakalandı" dedi. Ayrıca bu virüsün dünya ekonomisini ciddi anlamda olumsuz etkileyeceğini ifade etti.