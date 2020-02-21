Corona ile Mücadele İçin Düğün Erteleyen Doktor Vefat Etti

Çin’de patlak veren Corona virüsüyle mücadele için düğününü erteleyen 29 yaşındaki Peng Yinhua, virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Çin’in sosyal medyası Weibo’da haberi alan kullanıcılar doktoru 'kahraman' ilan etti.

Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde patlak veren ve kısa sürede dünyaya yayılan COVID-19 virüsü, her geçen gün yeni ölüm haberleri getirmeye devam ediyor. Bugün Çin'in haber ajanslarından Xinhua tarafından paylaşılan bir haberse Çin’deki sağlık görevlilerinin vazgeçtikleri şeyleri bir kez daha bizlere hatırlattı.

Xinhua’nın yaptığı habere göre genç bir Çinli doktor, Corona virüsüyle mücadele edebilmek için kendi düğününü erteledi. Çinli doktor, o kararından bir ay öncesine kadar tüm çabasıyla Corona virüsünün açtığı yarayı sarmaya çalışıyordu fakat kendisi, 25 Ocak günü virüse yakalandığı için hastaneye kaldırıldı.

29 yaşındaki genç doktor bugün hayatını kaybetti:

Peng Yinhua isimli 29 yaşındaki genç doktor, 25 Ocak’tan bugüne kadar hastanede yatmaya devam etti ancak Corona virüsünün merkezi Wuhan’daki Jiangxia bölgesi People’s No. 1 Hastanesi’nde görev yapan Peng Yinhua, karşısında mücadele ettiği Corona virüsü yüzünden bugün yaşamını yitirdi.

Hastane tarafından yapılan açıklamaya göre Peng Yinhua, durumu iyice kötüleşince acil tedavi alması için Jinyintan Hastanesi’ne sevk edildi ancak hamleler yetersiz kalınca Peng Yinhua, ardında acıklı bir hikâye bıraktı.

29 yaşındaki Peng Yinhua, Çin Yeni Yılı tatilinde partneriyle evlenmeyi planlıyordu fakat ikili, Peng virüs salgınının merkezindeki hastalara yardım edebilsin diye planlarından vazgeçti. Haber ajansı Xinhua’ya göre Yinhua’nın düğün davetiyeleri, hâlâ doktorun ofisindeki çekmecesinde duruyor.

Peng Yinhua’nın hayatını kaybettiğini öğrenen yüzlerce Çinli vatandaş, Çin’in sosyal medyası Weibo üzerinden Yinhua için paylaşım yaptı. Kullanıcılar, Peng Yinhua’yı 'kahraman' olarak nitelendirdi. Peng Yinhua’nın ölümüyle hayatını kaybeden doktor sayısı da 8’e yükseldi.

Corona virüsü, bugüne kadar teyit edilen bilgilere göre 76.787 kişide görüldü. Virüs, keşfedildiği günden bu yana 2.248 kişinin canına mal oldu. Corona virüsü, dünya çapında 32 ülkede görülse bile bu virüsün etkisini en çok Çinli vatandaşlar gördü. Ülkede birçok şehir karantina altına alındı, ulaşım aksadı.