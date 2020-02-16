Corona Virüsü Sebepli Ölüm Haberlerine Bir Ülke Daha Eklendi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra hızla yayılan Corona virüsü can almaya devam ediyor. Tayvan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre adada 1 kişinin virüs sebebiyle yaşamını yitirdiği doğrulandı. Bugüne kadar toplamda 20 vaka bildirilen Tayvan’da bu durum ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.

Tayvan Sağlık Bakanı Chen Shih-chung, düzenlediği basın toplantısında ölen kişinin yakınlarda yurt dışına çıkmadığını ve diyabet ile Hepatit B hastalıklarına sahip bir erkek olduğunu bildirdi. Doğrulanan haberin ardından ülke çapında endişelerin arttığı ve halkın virüse karşı daha ciddi önlemler almaya başladığı da aktarılanlar arasında.

Johns Hopkins Üniversitesi Sistem Bilimleri ve Mühendislik Merkezi araştırmacıları tarafından yaratılan Corona virüsü takip paneline göre şu anda onaylanan toplam vaka sayısı 69 bin 267. Bu vakaların 68 bin 508’i Çin’de iken, Singapur 72 vaka, Hong Kong 57 vaka, Japonya 43 vaka, Tayland 33 vaka, Güney Kore 29 vaka, Malezya 22 vaka, Tayvan 20 vaka, Almanya ve Vietnam 16 vaka, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri 15 vaka, Fransa 12 vaka, Makao 10 vaka, Birleşik Krallık 9 vaka, Birleşik Arap Emirlikleri 8 vaka, Kanada 7 vaka, İtalya, Filipinler ve Hindistan 3 vaka, Rusya ve İspanya 2 vaka, Nepal, Kamboçya, Belçika, Finlandiya, İsveç, Mısır ve Sri Lanka ise 1 vaka ile Çin’i takip ediyor.

Şu ana kadar virüs sebebiyle Çin’de bin 671, Filipinler, Hong Kong, Japonya, Fransa ve son olarak Tayvan’da 1 kişinin hayatını kaybettiğini de ekleyelim. Çin ana karasında yaşanan büyük salgının ülke dışına çıkmaması ve ülke içinde bir an önce sona ermesi için yetkililer gece gündüz çalışıyor.

Virüsle mücadele için ilaç çalışmaları sürüyor

Önceki günlerde Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang Şinmin tarafından Çinli bilim insanlarının 70 bin kadar ilaç ve kimyasal bileşeni incelediğini, bunlardan 100'ünün laboratuvar ortamında test edilmek üzere seçildiği açıklaması yapılmıştı.

Almanya’da şu günlerde devam eden 56. Münih Güvenlik Konferansında ise Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus tarafından yapılan uyarılar da yankı yaratmıştı. Ghebreyesus hükumetlere hazırlıklı olma çağrısı yaparak salgının hangi yöne gideceğini tahmin etmenin imkansız olduğunu söylemişti.