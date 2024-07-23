Counter Strike 2 için yeni bir güncelleme yayımlandı. Bu güncelleme ile Dust 2 haritasındaki short bölgesine, kutular üzerinden çıkılabilir oldu.

Video oyun dünyasının efsaneleşen yapımlarından Counter Strike 2 ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Geliştici ekip, oyuna yeni bir güncelleme gönderdi. Bu güncelleme, Counter Strike 2'nin ikonik haritası Dust 2 için yepyeni bir dönemin başlamasını sağlayacak.

Counter Strike 2 oyuncuları iyi bilirler; Dust 2 haritasında bulunan "short" bölümünü hızlıca savunmak istediğimiz zaman bir arkadaşımızın üzerinden atlamamız ve short'a çıkmamız gerekir. İşte güncelleme, bu durumu ortadan kaldırdı. Kullanıcılar artık tek başlarına short'a çıkabilecekler.

İşte Dust 2'nin short bölümüne zıplayarak çıkıldığını gösteren resmî video:

Counter Strike 2 için yayımlanan yeni güncelleme, elbette sadece Dust 2'deki değişiklikten ibaret değil. Nuke haritasında da ufak çaplı değişiklikler yapan geliştirici ekip, oyundaki bilinen sorunları da düzeltti.

Counter Strike 2'nin yeni güncellemesiyle ilgili paylaşabileceklerimiz bu kadar. Webtekno olarak; özellikle de Dust 2'deki değişiklikle ilgili fikirlerinizi büyük bir heyecanla bekliyoruz.