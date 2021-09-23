COVID-19'a Karşı En Güçlü İlacın Hangisi Olduğu Açıklandı

Dünya çapında milyarlarca kişinin aşılanmasından sonra bilim insanları, dikkatlerini aşı ile birlikte virüs ile mücadelede etkili olabilecek COVID-19 ilacına çevirdi. ABD merkezli biyofarmasötik şirketi Gilead Sciences Inc, bu konu hakkında yapmış olduğu geniş çaplı araştırma sonucunda Remdesivir'in COVID-19'a karşı büyük bir etkisi olduğunu açıkladı.

Yaklaşık bir buçuk yıldır hayatımızı etkilemeye devam eden ve bugüne kadar 4,55 milyonun hayatın mâl olmuş COVID-19'u bitirmeye yönelik araştırmalar yapılmalar devam ediyor. Milyarlarca doz aşının dünyanın dört bir yanına dağıtılmasının ardından bilim insanları, aşı ile birleştiğinde virüse karşı yüksek koruma sağlayacağını belirttiği COVID-19 ilaçları üzerinde çalışmalar yapmaya başladı.

Bugüne kadar hem ülkemizde hem de tüm dünyada en çok konuşulan ilaçlardan biri Remdesivir'di. Amerika Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından COVID-19 tedavisinde kullanılmak üzere onaylanan tek ilaç olma özelliği taşıyan Remdesivir, Amerika merkezli biyofarmasötik şirketinin yapmış olduğu araştırmalara göre COVID-19'a karşı büyük koruma sağlıyor.

Remdesivir, yoğun bakıma yatırılma oranını önemli ölçüde azaltıyor

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, daha önce Remdesivir hakkında yorum yapmış, ilacın COVID-19 tedavisinde net bir tedavisi olduğunu şu ifadelerle dile getirmişti; "Veriler Remdesiviri'n iyileşme süresi üzerinde net, önemli ve olumlu bir etkisi olduğunu gösteriyor."

Fauci'nin söylediği sözler aylar sonra kanıtlandı ve Gilead Sciences Inc, Remdesivir'in COVID-19'a karşı hem erken dönem de ilerlemiş dönemdeki hastalar üzerinde etkili olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamalara göre Remdesivir, COVID-19 nedeniyle yoğun bakıma yatırılma oranını %87 azaltıyor. İlaç, ciddi enfeksiyon hastalarında işe yaradığı gibi aynı zamanda erken dönemde enfeksiyonun henüz fazla dağılmadığı hastalarda da etkili oluyor.