COVID-19'u Atlatanların Yaşadığı Sağlık Sorunları Açıklandı

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde koronavirüse yakalanıp iyileşen kişilerin sağlık takipleri yapıldı. Aylarca süren kontrol süreciyle ilgili açıklama yapan bilim insanları, her 10 kişiden birinde solunum yetmezliği sorunu yaşandığını ifade ediyorlar. Hastalığı kapanların en sık karşılaştığı etki ise çabuk yorulma.

Eskişehir Şehir Hastanesi, koronavirüse yakalanıp hastalığı yenmeyi başaran 2.100 civarında kişiyi hastalıktan sonra takip etti. Covid Sonrası İzlem Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalar, COVID-19 hastalığının atlatıldıktan sonra ne gibi etkiler yaptığını gözler önüne seriyor. 5 ay boyunca izlenen hastaların özellikle de bazıları, ne yazık ki hastalığı atlatamamış gibi yaşamaya devam ediyorlar.

Doktorlar tarafından yapılan incelemelere göre COVID-19 geçirmiş insanlar; solunum yetmezliği, eklem ağrısı, halsizlik, uyku bozukluğu, yorgunluk, unutkanlık ve dalgınlık gibi sorunlar yaşayabiliyorlar. Bazı hastalarda ise göz ve ciltte döküntü ile kaşıntı gibi sorunlar meydana geliyor. Uzmanlar, göz ve ciltte döküntü ile kaşıntı sorununun daha çok ikinci kontrolde tespit edildiğini belirtiyorlar.

10 hastadan birinde solunum yetmezliği görülüyor

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici tarafından yapılan açıklamalara göre COVID-19'a yakalanan her 10 kişiden bir tanesinde, hastalık atlatıldıktan sonra da ciddi solunum yetmezliği sorunlarıyla karşılaşılabiliyor. Hastaların yarısı gibi ciddi bir bölümünde ise kas ve eklem ağrıları ile halsizliğin geçmediğini ifade eden Bildirici, göz ve ciltte döküntünün COVID-19 ilişkisinin olup olmadığının bilinmediğini ancak konuyla ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü belirtiyor.

Merkezde görev almakta olan Dr. Şebnem Eker Güvenç tarafından yapılan açıklamalarda göre COVID-19 hastalığının en yaygın etkilerinin nefes darlığı, halsizlik, çabuk yorulma ve eklem ağrısı. Ancak yapılan kontrollerde farklı etkilerle de karşılaştıklarını ifade eden doktor, yine de her bulgunun COVID-19'la ilişkilendirilmemesi gerektiğini, bu konuda çalışmalarını sürdürdüklerini ve önümüzdeki aylarda daha kesin bilgilere ulaşabileceklerini düşündüklerini söylüyor.