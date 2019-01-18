Creative Technology, eleştirmenlerden olumlu not alan Creative SXFI AMP serisinin devamı olacak olan Creative SXFI AIR serisini duyurdu.

Son teknoloji, çok kolonlu ses sistemleriyle aynı ses kalitesine sahip olan kulaklıklar, aynı zamanda da Super X-Fi adı verilen teknolojiye sahip olarak üretilen ilk kulaklıklar oldu.

Üç boyutlu, ‘holografik’ ses teknolojisi olarak tanımlanabilecek olan Super X-Fi teknolojisinin kulaklıklarda kullanılabilir hale gelmesi, sektörün önde gelen üreticilerini de benzer ürünler ortaya çıkartmaya itecek gibi görünüyor. Creative Technology CEO’su Sim Wong Hoo da yaptığı açıklamada, “SXFI AMP’den sonra, Super X-Fi teknolojisine sahip kulaklıklar üretmek bir sonraki doğal adımdı.” dedi. Hoo’ya göre SXFI AIR, daha iyi bir kulaklık teknolojisine giden yolda Super X-Fi’nin tüm endüstri tarafından benimsenmesine giden yolu açacak.

Yeni kulaklıklar bütün önde gelen oyun konsollarıyla, MacOS ve Windows cihazlarla sıkıntısız olarak çalışabiliyor. Bluetooth desteği de sunan SXFI AIR, USB ile bağlandığında düşük gecikmeli 7.1 ses veriyor. Bu da özellikle oyunlar ve filmler için o ambiyansı arttıracak bir özellik olarak göze çarpıyor.

Cihazı ayrıca tek başına müzikçalar olarak kullanmak da mümkün. Kulaklık, takılan SD kartın içindeki MP3, WMA, WAV ve FLAC gibi çeşitli formattaki ses dosyalarını okuyabiliyor.

Kulaklığın kulak kısımlarını kullanarak şarkılar arasında geçiş yapmak ve ses düzeyini değiştirmek mümkün olacak. Elektronik eşyalarını kişiselleştirmeyi sevenler, kulaklığın RGB ışıklarını 16 milyon renkten istedikleri birine dönüştürebilecekler.

SXFI AIR C ise daha çok oyunculara yönelik, başlangıç seviyesi bir kulaklık. Bu kulaklıkta SD kart girişi yok, Bluetooth desteği ve dokunmatik kontroller de bu modelde yer almıyor. Bu modelde bir adet çıkarılabilir ClearComms mikrofon bulunuyor. Böylelikle oyuncuların daha doğal ve kusursuz bir iletişim kurması amaçlanıyor.

SXFI AIR C USB şu anda Creative.com üzerinden 119.99 sterline satılıyor. SXFI AIR ise şu anda 149.99 sterlinlik fiyatıyla ön sipariş aşamasında. Kulaklığın dağıtımı bu ay içerisinde başlayacak.