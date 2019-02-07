Crytek'in Warface Türkiye Sunucusu Kapanıyor

Crytek'in yaklaşık 6 yıldır oyunculara hizmet veren Warface Türkiye sunucularını kapatacak olması, oyuncularda tepkiye yol açtı.

Crytek, Warface'in resmi web sitesi aracılığı ile oyuncularla önemli bir duyuru paylaştı. 6 yıl boyunca hizmet veren Türkiye sunucuları kapatılacak ve 15 Şubat'tan sonra My.Com aracılığı ile oyuncuların tamamı global sunuculara geçirilecek.

Sunucuların My.Com firmasına satılacak olmasıyla gerçekleştirilecek taşınma işleminde oyuncuların oyun içi itemlerinin, yaptıkları alışverişlerin ve gelişmelerin sıfırlanması bekleniyor. Bu anlamda Warface, bu tarihten önce kayıt olan tüm oyunculara aşağıdaki hediyeleri vereceğini vadediyor:

Direkt Olarak 30. Seviye Erişimi

50.000 Warface Parası

14 Günlük Mega VIP

Kilidi Açılmış Birçok Cephanelik Silahı

Ancak Warface'in gedikli oyuncuları bu durumdan hiç hoşnut değil. Change.org üzerinden gerçekleştirilen imza kampanyası ile bu duruma isyan edildi. Kampanyayı başlatan Barışcan Baş ve diğer oyuncular, en azından oyun içi envanterlerinin taşınmasını istiyorlar. Siz de kampanyaya göz atmak veya destek olmak isterseniz buraya tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.