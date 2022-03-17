Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bizden Önce Doğru Dürüst Ambulans Yoktu" Açıklaması Tartışma Yarattı: İşte Gelen Tepkiler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamasında Türkiye'de göreve geldiklerinde Türkiye'de doğru dürüst ambulans olmadığını ifade etti. Erdoğan'ın açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda kürsüye çıkarak bazı açıklamalarda bulundu. Ülke gündemi ve ekonomiye dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, söylediği bir ifadeyle sosyal medyada fazlaca konuşulmaya başladı.

Erdoğan, il başkanlarına “Yatırımın, eserin olmadığı ilimiz yok. Siz de bu tüm eserleri vatandaşla paylaşacaksınız.” dedikten sonra ilginç bir açıklamada bulundu: “Gelirken televizyonda paletli ambulanslarımızı gördüm. Biz göreve geldiğimizde siz bırakın paletli ambulansı, ya normal ambulans var mıydı arkadaşlar? Doğru dürüst ambulans yoktu ya.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri, sosyal medyada gündem oldu

erdoğan ambulans

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamasının ardından “Ambulans” anahtar kelimesi, Twitter’da gündeme oturdu. Pek çok kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına yönelik tepki paylaştı. Bu tepkilerden bazıları şu şekildeydi:

ambulans

ambulans

ambulans

ambulans

ambulans

ambulans

ambulans

ambulans
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